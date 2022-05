Lunana: A Yak in the Classroom***

© National

De wereld ligt aan de voeten van Ugyen, een twintiger uit Bhutan die ervan droomt om muzikant in Australië te worden. Het enige wat die wens nog in de weg staat, is een lesopdracht. Ugyen moet voor de staat nog één jaar als leerkracht werken. Verplicht. Zin heeft de verwende stedeling daar niet in. Zeker niet als hij naar Lunana wordt gestuurd, waar een van ‘s werelds meest afgelegen schooltjes ligt. Wat hij niet weet, is dat hij in dit dorpje in het Himalayagebergte zelf meer zal leren dan de leerlingen die hij er onderwijst. In zijn charmante debuut, dat Bhutans allereerste Oscarnominatie binnenhaalde, bewandelt scenarist-regisseur Pawo Choyning Dorji vertrouwde paden om de cultuurclash tussen stad en platteland zo universeel mogelijk uit te beelden. Maar omdat Dorji’s regie zo organisch voelt en hij in deze feelgoodfilm de tijd neemt om zijn vooringenomen leerkracht te laten acclimatiseren – wat hij in scherpe observaties en in poëtisch getinte documentairefotografie vangt – overstijgt Lunana de typische strijd tussen traditie en moderniteit. Voor Dorji is die onvermijdelijke botsing dan ook geen clash, maar een verrijking.