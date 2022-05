Jan P. Matuszynski met Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak

In 1983 werd de Poolse tiener Grzegorz Przemyk door enkele agenten opgepakt omdat hij zijn identiteitsbewijs niet wilde tonen. Hoewel dat toen niet strafbaar was, werd de enige zoon van een kritische dichter op het politiebureau zo zwaar toegetakeld dat hij later aan zijn verwondingen overleed. Het brutale optreden van de politie is niet de enige reden waarom Jan P. Matuszynski zo’n vier decennia later een ambitieus drama maakt over deze moord: de Poolse overheid ging haar boekje ver te buiten. Matuszynski ensceneert en romantiseert de nasleep van dit drama en de daaropvolgende doofpotoperatie meticuleus, met oog voor zowel de damage control van de politie als de nabestaanden die gerechtigheid zoeken. Alleen: hij wil te compleet zijn. Hierdoor rijdt hij zich soms vast in de logge systemen van de corrupte overheid en stuurt hij zijn kijker meermaals van het kastje naar de muur. Heel erg is dat niet, omdat het 160 minuten durende Leave No Traces dankzij zijn korrelige 16mm-fotografie en het gebruik van een zoomlens soms aanleunt bij sfeervolle Amerikaanse thrillers uit de jaren zeventig, zoals The Conversation of All the President’s Men. Met dat verschil dat je dankzij het knappe set design onmiskenbaar naar het Warschau van de jaren tachtig wordt geflitst.