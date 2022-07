In première: Tessa Dixson kanaliseert de wraakgevoelens van Medea in nieuwe clip voor ‘Bad Thoughts’

Zowel liefhebbers van klassieke mythologie als van de betere arthousefilm zullen de nieuwe videoclip van Tessa Dixson weten te smaken.

‘Geluk valt nu eenmaal moeilijker in woorden te vatten dan verdrietd’ Dat zei Tessa Dixson twee jaar geleden aan Knack Focus toen haar videoclip voor Tender Me in première ging. Zo lijkt ze er nog steeds over te denken, getuige de sombere klanken op haar nieuwste ep Unspoken. ‘Nope, dat is niet veranderd. (lacht) Maar de concrete onderwerpen zijn wel enigszins veranderd. De teksten zijn gelaagder, ik zing niet alleen meer over duisternis en verdriet. Ik vind ook dat het wat volwassener is geworden, minder een open dagboek zoals vroeger.’

Een van die nieuwe nummers is Bad Thoughts, waarin Dixson het duwen en trekken in een ongezonde, overspelige relatie beschrijft. ‘De tekst gaat over wraak willen nemen op een partner die je heeft bedrogen, maar niet in staat zijn om tot actie over te gaan omdat de klauwen van die persoon zo diep in je vel zitten. Je zit nog steeds rond diens vinger gedraaid. Die frustratie, het onvermogen om te vertrekken, dat oorlogspelletje,… Volgens mij kunnen veel mensen zich vinden in het onderwerp. Liefde maakt blind, hè?’

De wraak van Medea

In zekere zin lijkt de nieuwe videoclip voor Bad Thoughts een soort vervolg op Tender Me te zijn. Daarop beschreef Dixson een gezonde relatie, waarbij ze haar fleurigste metaforen bovenhaalde. In Bad Thoughts, waarin zo’n relatie verzuurd is geraakt, zien we dan weer een verwelkt boeket. Al is die link volgens Dixson eerder toevallig. Haar belangrijkste inspiratie vond ze niet in haar eigen, oudere werk, maar in de klassieke mythologie.

‘Ik wilde heel graag eens een video maken met een echte verhaallijn. Ter voorbereiding ben ik op het internet verhalen gaan opzoeken die ook over overspel en wraaklust gingen. Zo ben ik bij de mythe van Medea beland. Kort samengevat werd zij bedrogen door haar partner, waarna ze uit wraak allebei hun kinderen vermoordde. Veel visuele elementen in de video verwijzen naar dat verhaal, al zijn die referenties vaak discreet. Ik geef hier enkel de aanzet om de video te begrijpen, maar ik vind het belangrijk dat alles voor interpretatie open blijft en dat de kijker zelf kan interpreteren.’

Von Trier in de archieven

Dixson baseerde zich dus op een verhaal dat al zo’n 2500 jaar meegaat, al vond ze ook inspiratie in een recentere vertelling van de mythe. Tijdens haar onderzoek stuitte ze op Medea, een film uit 1988 van Lars Von Trier. Zowel de thema’s als de atmosfeer van die film hadden een grote invloed op de videoclip voor Bad Thoughts. Wie beide naast elkaar legt, zal onmiddellijk de gelijkenissen zien. Al zou dat wel nog eens moeilijk kunnen worden. ‘Het is niet meteen zijn bekendste film, en ik ben in allerlei archieven moeten duiken om hem te vinden. (lacht).

Von Trier was overigens niet de enige arthouseregisseur die invloed uitoefende op de videoclip. Dixson vergelijkt de sfeer van de beelden graag met de films van David Lynch. De wijde landschapsbeelden knipogen dan weer naar Andrei Tarkovsky. En de beelden van Dixson op het strand doen meteen denken aan beelden van de dood in Ingmar Bergmans The Seventh Seal.

Een hoop culturele referenties dus, met knipogen die zowel de filmfan als de mythologieliefhebber zullen bekoren. Al is Bad Thoughts toch vooral Dixsons eigen werk geworden, met als centraal punt haar melancholische pop. Kijk en luister hieronder:



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.