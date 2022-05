‘De Acht Bergen’ lauw onthaald door filmpers in Cannes

De film ‘Le Otto Montagne’ (De Acht Bergen) van de Belgische regisseurs Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch is woensdagavond op het Filmfestival van Cannes veeleer lauw ontvangen door de internationale filmpers.

De Italiaans-Belgisch-Franse coproductie is een adaptatie van de gelijknamige en gelauwerde roman uit 2017 van de Italiaanse auteur Paolo Cognetti over een jeugdvriendschap door de jaren heen. Pietro, een verwend stadsjochie uit Turijn, gaat elke zomer naar het quasi verlaten bergdorpje Grana in de Val d’Aoste, waar hij bevriend raakt met Bruno.

Na hun jeugd verliezen ze elkaar wat uit het oog. Maar twintig jaar later vinden ze elkaar terug. Na een speciale vermelding van de Cicae-jury van de Quinzaine in 2009 voor “De Helaasheid der Dingen”, dingt Van Groeningen met dit lyrisch noodlotsdrama naar de Gouden Palm. “Le Otto Montagne” komt in het najaar in België in de bioscoop.