Waarom u de theme song van ‘The White Lotus’ overal blijft horen

Hoe Renaissance (Main Title Theme) een clubhit werd, inclusief Tiësto-remix.

De feiten

Wie zich recent nog eens op een dansvloer heeft gewaagd, is het misschien al opgevallen: de hipste schijf van het moment is niet de nieuwe David Guetta of Beyoncé, maar de theme song van een HBO-reeks over rijke hotelgasten die zich niet al te netjes gedragen. Sinds het tweede seizoen van The White Lotus eind vorig jaar in première is gegaan, is Renaissance (Main Title Theme) een eigen leven beginnen te leiden. ‘The White Lotus Theme Song Is an Absolute Banger’, kopte The Cut in december. Al snel volgden allerhande remixes en werd Renaissance de soundtrack van raves, festivals, memes en TikTok-filmpjes. The Killers kwamen tijdens hun stadionconcerten met het nummer op. Rapper en Euphoria-ster Dominic Fike sloot er een show mee af. Diplo draaide zijn eigen remix op het Sundance-filmfestival. Zelfs Studio Brussel draait het nummer geregeld op vraag van luisteraars.

Wat Renaissance (Main Title Theme) zo aantrekkelijk maakt, is moeilijk te zeggen. Het is een variatie op het Emmy-winnende Aloha! (Main Title Theme), de theme song van het eerste seizoen die eveneens door de Chileens-Canadese Cristobal Tapia de Veer gecomponeerd werd. Maar Renaissance bevat een specifieke kracht die Aloha! miste. Het is een soort woordeloze operasong die begint met een theatrale vrouwenstem en harpdeuntjes, vervolgens stemklanken etaleert die ofwel afkomstig zijn van een hitsige kalkoen ofwel van een jodelaar op speed en uiteindelijk uitmondt in uiterst dansbare EDM. Geen doorsneeclubhit, dus.

En toch ontstaat er een soort collectieve euforie telkens wanneer het nummer in een setlist passeert. Volgens experts heeft dat iets te maken met ‘de wilde natuur die in ons allemaal zit en vooral op de dansvloer naar boven komt’ en ‘de manier waarop het aanvankelijke mineurakkoord naar majeur gaat en een gevoel van hoop biedt, om vervolgens repetitief terug te glijden naar de dreigende implicaties van dat mineurakkoord’.

Hoe dan ook: de hype lijkt nog niet meteen te gaan liggen, nu ook Tiësto een remix heeft uitgebracht, mét goedkeuring van HBO. ‘Fans vinden het geweldig’, aldus de Nederlandse dj. ‘Elke keer dat ik het speel, voel je de energie veranderen en wordt iedereen wild.’ Er is geen ontkomen aan: tijd om het gevogelte in uzelf naar boven te halen.



Een handleiding om in extase te raken op Renaissance

1 Begin rustig uw voetje op en neer te bewegen.

2 Wieg zachtjes mee met uw hoofd en heupen.

3 Steek uw vuisten in de lucht en maak pompbewegingen.

4 Doe alsof u een kakelende kalkoen bent.

5 Eindig met een kruising tussen een extatisch vreugdedansje en een barbaarse paringsdans.

De trivia

– Ook componist Cristobal Tapia de Veer had het succes niet zien aankomen. ‘De song moest de serie dienen, niet een op zichzelf staande hit worden. Maar dat dat gebeurd is, is de kers op de taart.’

– Volgens Collider zit het geheim in de herhaling van de vier noten, een trucje dat al wordt toegepast sinds het 13e-eeuwse gregoriaanse Dies irae.

– Renaissance veroorzaakte oeverloze discussies over de zin en onzin van de ‘skip intro’-knop op streamingplatformen. The White Lotus is dan ook een van de weinige reeksen waarbij kijkers de opening credits niet overslaan.

– Hier en daar wordt gefluisterd dat het derde seizoen in Tokio plaats zal vinden. Benieuwd naar de J-popversie van de song.