VRT over ophef rond docureeks ‘FIRE’: ‘Ook controversiële onderwerpen hebben plaats in aanbod’

In een nieuwe vierdelige docureeks FIRE: vroeg op pensioen van productiehuis Het Konijn laat de VRT zeven jongeren aan het woord die op korte tijd financieel onafhankelijk willen worden, zodat ze zo snel mogelijk van hun pensioen kunnen genieten. Maar volgens critici schotelt de reeks jongeren een misleidend beeld voor van beleggen. Volgens Yasmine Van der Borght, woordvoerster van VRT, hebben ‘ook controversiële onderwerpen een plaats in aanbod’.

De FIRE-filosofie (Financial Independence, Retire Early, red.) werkt volgens de leuze ‘Niet werken voor je geld, maar je geld voor jou laten werken’. De docureeks, die sinds maandag beschikbaar is op het digitaal platform VRT MAX, laat in vier afleveringen verschillende getuigenissen zien van mensen die de filosofie aanhangen. Ellen Vermorgen, financieel expert bij de krant De Tijd, en Charlotte Deboosere, klinisch psycholoog, geven daarbij extra duiding.

Maar nu klinkt dus kritiek op de reeks. Isabel Albers, hoofdredactrice van De Tijd, uitte in het duidingsprogramma De Afspraak dinsdagavond haar ongenoegen over enkele onrealistische voorbeelden uit de reeks, waarin jongeren ‘miljoenen euro’s winst maken met crypto, trading, casinokapitalisme of puur gokken’. ‘Dat is zowat het slechtste signaal dat je kunt geven aan jonge mensen in deze tijd’, zei ze. ‘De openbare omroep heeft hier een kans gemist om aan financiële educatie te doen.’

VRT-woordvoerster Yasmine Van der Borght zegt te begrijpen dat de docureeks ‘discussie kan opwekken’. Maar ‘ook controversiële onderwerpen hebben een plaats in het aanbod’, verdedigt ze de openbare omroep. Volgens Van der Borght toont de reeks ‘wat leeft en waar jongeren over spreken’ en wordt de zogenaamde FIRE-filosofie vanuit verschillende invalshoeken bekeken, waardoor de kijker ‘een genuanceerd totaalbeeld van het fenomeen’ voorgeschoteld krijgt.

‘De docureeks is geen how-to’, benadrukt ze, ‘maar brengt een waaier van zeven heel individuele verhalen en getuigenissen’. Bovendien zijn er ‘andere VRT-programma’s en -producten’ die aandacht hebben voor ‘financiële geletterdheid’. Van der Borght wijst daarbij op onderwijsproject EduBox, de programma’s De Markt en De Inspecteur en het aanbod van de radiozender MNM.