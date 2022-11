Vroeger werd Jenna Ortega met Wednesday Addams vergeleken, nu mag ze haar ook echt zijn

Volgens The Hollywood Reporter is Jenna Ortega ‘the next big thing’. Haar titelrol in de Netflixserie Wednesday zal daar zeker geen kwaad aan doen.

Een donderwolkje Harry Potter, een streepje nostalgie, een snuifje horror maar vooral veel zwarte humor: showrunners Alfred Gough en Miles Millar hebben hun idee voor een hedendaagse spin-off van The Addams Family voortreffelijk uitgewerkt. En regisseur Tim Burton heeft er iets even moois en macabers mee gedaan als met zijn zo geliefde films. Maar dat Wednesday zo’n genietbare tienerserie is geworden is ook de verdienste van Jenna Ortega. Op haar twintigste heeft de Amerikaanse actrice al een fameus parcours achter de rug: van een kindrol in Iron Man 3 (als de dochter van de vicepresident Rodriguez) via genoeg Disneyseries om populair te worden tot genoeg slasherfilms (The Babysitter: Killer Queen, X, de vijfde Scream) om tot scream queen gekroond te worden.

In Wednesday steelt ze de show als zwartgallige, rebelse tiener die weg wil uit het internaat voor outcasts dat haar ouders ooit onveilig maakten. Ondertussen kleineert ze bullebakken, speelt ze cello en excelleert ze in zwartkijken en snedige oneliners. ‘Voor een job als deze zet je je leven even on hold’, zegt Ortega. ‘Het was een veeleisende rol. Ik moest haar befaamde onbewogen gelaatsuitdrukking juist hebben. Ik moest accuraat kunnen schermen, cello spelen en visioenen krijgen.’

Net als Tim Burton herkent Ortega veel van zichzelf in Wednesday. ‘We heb een vergelijkbaar gevoel voor humor en een gelijkaardige fascinatie voor duistere zaken en we zijn beiden van nature kalm en observerend. Als kind werd ik voortdurend met haar vergeleken. Nu ben ik haar. Effectief in haar schoenen staan was onwerkelijk.’

We hebben Wednesday ietsje zoeter gemaakt. Af en toe toont ze zelfs een glimp van emotie. Jenna Ortega

Dagelijks overlegde ze met Tim Burton. ‘’s Morgens doorliepen we in Tims trailer de werkdag en maakten we nog kleine aanpassingen. Wat vind je goed? Wat niet? Aan welke zinnen twijfel je nog? Ik heb nog nooit met een regisseur zo stevig overlegd. Zijn curriculum is ongelofelijk en toch was hij eenvoudig, praktisch en betrokken. Ontzettend opwindend.’

De rol van opvoeder in het gehate internaat ging naar Christina Ricci, die in de jaren negentig Wednesday speelde in de twee Addams Family-films van Barry Sonnenfeld. ‘Het was intimiderend om haar te ontmoeten. Christina Ricci heeft haar stempel op het personage gedrukt. Zonder haar geen Wednesday. Ze bleek zo cool, getalenteerd en makkelijk in de omgang dat mijn respect voor haar alleen maar is gegroeid.’

Vergelijken heeft volgens Ortega geen zin. ‘Ik begrijp dat je het instinctief doet maar de verschillen in tijd, leeftijd en omgeving zijn te groot. Wednesday is deze keer een tiener op een school vol tieners met gierende hormonen. Automatisch heeft ze andere gevoeligheden en kwetsbaarheden. Bovendien draait het acht afleveringen lang om haar. Als je dan niet voor variatie en emotie zorgt, wordt het vervelend. Ik moest er meer van maken dan het meisje dat je met welgemikte oneliners doet lachen. We hebben haar ook ietsje zoeter gemaakt. Een gemene tiener is snel een ongenietbaar personage en dat wil je vermijden. Ze toont zelfs af en toe een glimp van emotie. Maar wees gerust: je zult heel goed begrijpen waarom.’