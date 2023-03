Vijf vragen over het vierde en laatste seizoen van ‘Succession’

Vijf vragen over het laatste seizoen van Succession.

Is dit echt het laatste seizoen?

Jazeker. Eind vorige maand liet bedenker en showrunner Jesse Armstrong in The New Yorker weten dat het vierde seizoen van Succession allicht ook het laatste zou worden. Een verrassing, maar voor alle duidelijkheid: de reeks is niet gecanceld door HBO. Het was de keuze van Armstrong zelf. ‘Eind 2021 zijn we seizoen vier beginnen te schrijven’, zei hij. ‘Er waren een paar scenario’s mogelijk. Of we bleven nog een tijdje verdergaan en lieten de show evolueren tot een freewheelende reeks met goede en slechte weken. Of we gingen voor een gebalde reeks en eindigden op een hoogtepunt. De tweede optie had mijn voorkeur. Hoe langer we schreven, hoe zekerder we werden dat dit het laatste seizoen zou worden.’

Als je de Financial Times en The Wall Street Journal leest, krijg je een goed idee van waar de reeks naartoe gaat.’ showrunner Jesse Armstrong

Een creatieve keuze dus, waar dan ook iets voor te zeggen valt. Hoe briljant de opvolgingsstrijd van de Roys ook is, op een bepaald moment moet er wel opgevolgd worden. In tijden waarin tv-makers net iets te vaak naar de wil van de fans en de belangen van de streamingdiensten luisteren, is het fijn dat een reeks nog eens het verhaal zelf laat primeren. Weten wanneer je moet stoppen: het is een talent van de groten.

Waar waren we ook alweer gebleven?

Seizoen drie van Succession eindigde op een soort cliffhanger. In de meesterlijke laatste aflevering stond Logan Roy, de patriarch van de familie, op het punt om Waystar Royco te verkopen aan het techbedrijf van Lukas Matsson, waardoor zijn kinderen buitenspel werden gezet. Kendall, Shiv en Roman Roy, voor het eerst verenigd, hadden dat proberen te verhinderen met een coup, maar werden finaal verraden door hun moeder én door Tom Wambsgans, die dan toch over een ruggengraat bleek te beschikken. Of toch een vorm van ruggengraat.

Wat mogen we van seizoen vier verwachten?

Onduidelijk. Succession, een reeks die slimmer wil zijn dan haar kijkers, heeft zich nooit tot grote voorspellingen vooraf geleend. De serie gaat haar laatste seizoen in met twee machtsblokken: Logan, Tom en cousin Greg aan de ene kant, Kendall, Shiv en Roman aan de andere. Maar of die twee fracties tegen pakweg aflevering drie nog zullen bestaan, is lang niet zeker – iets wat de trailer ook lijkt te suggereren. Loyaliteit is nu eenmaal niet de definiërende karaktertrek van de Roys.

Veel vragen dus bij de start van het slotseizoen, dat, net als seizoen één, begint met de verjaardag van Logan Roy. Wie krijgt het bedrijf in handen? Houdt het huwelijk van Shiv en Tom stand na zijn verraad? Is Shiv zwanger, zoals de fans beweren? Wil Logan een nieuw kind krijgen, zoals aan het einde van het vorige seizoen gesuggereerd werd? Wat wordt de rol van Jeryd Mencken, de extreemrechtse presidentskandidaat die door Logan gesteund wordt? Wat met de presidentsambities van Connor Roy, de zoon die al drie seizoenen door iedereen genegeerd wordt? En vooral: haalt Logan Roy de laatste aflevering?

Is wel zeker: Jesse Armstrong, de showrunner, heeft het einde van Succession al een tijdje in gedachten. ‘Sinds seizoen twee weet ik ongeveer hoe de reeks moet eindigen’, vertelde hij in The New Yorker.

Zit er méér Elon Musk in seizoen vier?

Terechte vraag. Succession haalde het gros van zijn inspiratie uit de koningsdrama’s van Shakespeare en de biografieën van Rupert Murdoch (heeft ook vier kinderen, van wie de oudste uit een eerder huwelijk, en speelt ook al jaren rare machtsspelletjes omtrent zijn opvolging), maar richtte zijn blik in seizoen drie ook op de morele val van Silicon Valley. Lukas Matsson, een man die met zijn tweets beurskoersen deed kelderen, was Successions versie van Elon Musk. Nu Logan Roy zijn bedrijf aan Matsson wil verkopen, lijkt een Twitterachtig overnamedebacle dan ook geen ondenkbare piste voor Succession. ‘De voorbije vijf jaar heeft onze scenaristen alleszins geleerd om niet bang te zijn om te ver te gaan’, zei Armstrong daarover. ‘Als je de Financial Times en The Wall Street Journal leest, krijg je een goed idee van waar de reeks naartoe gaat.’

Is Jeremy Strong nog altijd zo vermoeiend?

Iets minder, zo blijkt. Voor wie niet mee is: in 2021 publiceerde The New Yorker een veelbesproken profielinterview met Jeremy Strong, de acteur die Kendall speelt, waarin die niet begreep waarom de reeks een komedie genoemd werd, een methodactor in zijn meest extreme vorm bleek en zei dat hij ‘elke scène wil benaderen alsof ik een beer in het bos tegenkom’. In een recent interview met GQ toonde hij zich iets meer ontspannen na wat hij zelf zijn ‘fifteen minutes of shame’ noemde – al blijft hij over Kendall spreken in de ik-vorm, draagt hij enkel bruine kleren ‘als een metafoor voor mijn leven’ en luistert hij naar I Don’t Care Anymore van Phil Collins om in zijn rol te verdwijnen. Zijn hang naar methodacting – Strong prefereert zelf de term ‘identiteitsdiffusie’ – blijft overigens nog altijd irriteren op de set. Brian Cox (Logan Roy), ook al een acteur van wie je je afvraagt of hij eigenlijk wel acteert, noemde Strongs gedrag ‘fucking annoying’. ‘Als je zo getalenteerd ben, ga dan tussen de scènes door marihuana roken in je trailer.’ Misschien dat creatieve overwegingen niet de énige reden zijn waarom Succession er straks mee ophoudt.