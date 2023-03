Vijf elementaire weetjes over het tweede seizoen van ‘Abbott Elementary’

Komt onder prijzen bedolven tot bij u: seizoen 2 van Abbott Elementary, de mockumentary van Quinta Brunson over een ondergesubsidieerde lagere school. Memoriseer alvast deze vijf zaken voor de toets.

1 Wel asbest, geen computer

Willard R. Abbott Elementary School is een lagere school in de Amerikaanse stad Philadelphia die met een nijpend tekort aan financiële middelen kampt. Verstopte toiletten, ongedierte, asbest: Abbott Elementary heeft alles, behalve een computerlokaal. Directrice Ava Coleman is corrupt, dom, ijdel en lui, maar de overwegend zwarte leerlingen kunnen gelukkig wel rekenen op een stel gedreven leerkrachten. Terwijl ze worden gevolgd door een cameraploeg, proberen de naïeve idealiste Janine, de nuchtere kleuterjuf Barbara en Melissa, een Italiaanse met schimmige connecties die voor haar weleens het hoogstnodige schoolmateriaal stelen, de school en hun privéleven op de rails te houden. Zijn er ook nog: een kierewiete conciërge, een witte geschiedenisleraar die zich zwarter voordoet dan zijn collega’s en Gregory, de ambitieuze interimleerkracht met een boontje voor Janine die door Ava wordt lastiggevallen. Welkom in Abbott Elementary.

Ik had niks om samen met mijn ouders naar te kijken. We lachten nooit om dezelfde dingen, en samen lachen is voor mij heel belangrijk.’ Bedenkster Quinta Brunson

2 Quinta qui?

Janine (op de foto zit ze vooraan) wordt gespeeld door Quinta Brunson, die de reeks ook bedacht en mee schrijft. Ze is 33 jaar oud, net geen anderhalve meter lang (haar geringe lengte is in de reeks weleens een issue) en de eerste zwarte vrouw die ooit solo een Emmy voor outstanding writing for a comedy series won. Brunson probeerde het als stand-upcomedian, maakte naam met video’s voor het onlineplatform BuzzFeed en speelde de afgelopen jaren rollen in bij ons onbekende sitcoms terwijl ze haar eigen scripts probeerde te slijten. Het idee voor Abbott Elementary kreeg ze door haar moeder, een kleuterjuf. ‘Ik vergezelde haar naar een oudercontact’, vertelde ze aan Oprah Winfrey. ‘Het duurde tot acht uur, en om twee voor acht zie ik nog een vrouw binnenwandelen. Ik was razend, tot ik vernam dat de vrouw een verpleegster was die net van haar werk kwam. Mijn moeder was speciaal voor haar gebleven, want ze wilde over haar kind praten. Terwijl ik naar hen keek, doemde plots heel duidelijk het idee voor Abbott Elementary op.’

3 Vergeet The Office

Een sitcom op de werkplek die is opgevat als een documentaire: het is geen wonder dat Brunsons geesteskind in vroege recensies steevast vergeleken werd met The Office. Andere gelijkenissen zijn de incompetente leidinggevende, het centrale welles-nieteskoppel Janine en Gregory (in The Office US waren dat Jim en Pam) en het voortdurend veelbetekenend in de lens blikken van de personages. Onder die overeenkomsten schuilen echter veel belangrijker verschillen. De radicaalste breuk, en niet alleen met The Office, is de warmte die van deze personages en hun onderlinge relaties afstraalt, ondanks de verschillende rassen en generaties. Dat laatste was voor Brunson essentieel, vertelde ze aan Oprah: ‘Ik had niks om samen met mijn ouders naar te kijken. We lachten nooit om dezelfde dingen, en samen lachen is voor mij heel belangrijk.’

4 Kussen of niet?

In de interviews die ze geeft, komt Brunson, die in 2021 als auteur debuteerde met de essaybundel She Memes Well, naar voren als een originele denker met de voetjes op de grond die uit is op verbinding. In GQ zei ze: ‘Mijn generatie denkt dat ze het middelpunt van het heelal is. Omdat wij geswitcht zijn naar streaming en betaalzenders, gingen we ervan uit dat klassieke televisie een stille dood was gestorven. Dat klopt gewoon niet.’ Het succes van Abbott Elementary geeft haar gelijk. Afgelopen september won het eerste seizoen twee Emmy’s, begin dit jaar kwamen daar nog eens drie Golden Globes bij. Brunson dook vorig jaar bovendien op in de Time 100-lijst met meest invloedrijke figuren ter wereld. Seizoen 2 debuteerde in de VS met meer dan 7 miljoen kijkers en haalt tegenwoordig vlotjes 10 miljoen. De online-artikels met als kop ‘Wanneer zullen Janine en Gregory eindelijk kussen?’ zijn niet te tellen. Dat heet: een tophit.

5 De sitcom gered

Volgens GQ heeft Brunson de sitcom gered. Hoe? Door haar ervaring met het internet mee te brengen naar haar werk voor televisie. Daar valt iets voor te zeggen: Abbott Elementary mag formeel dan niet vernieuwend zijn, inhoudelijk kom je in de twintig minuten tellende episodes zaken tegen die in het format ongezien zijn. De seksuele intimidatie van interimleerkracht Gregory door het schoolhoofd – een vrouw in een machtspositie – is ongezien en confronterend: waarom vinden we dit onschuldig? Er zijn de voortdurende sneren naar het onderwijssysteem in de VS, die voor de personages even noodzakelijk zijn als ademen. Maar de menselijkheid van de uiteenlopende personages, hun voortdurende evolutie en het onderlinge respect dat als een rode draad door de reeks loopt vormen het krachtigste statement dat wij sinds jaren in comedy hebben gezien.

Abbott Elementary is genoemd naar Joyce Abbott, een gepensioneerde onderwijzeres die vijfentwintig jaar les heeft gegeven in openbare scholen in Philadelphia. Een van de duizenden leerlingen in haar klas was de kleine Quinta Brunson. Dat zegt eigenlijk alles.