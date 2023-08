Vier dingen die u moet weten over het vervolg van ‘Justified’

Raylan Givens is terug.

Het is opnieuw gebaseerd op een boek van misdaadauteur Elmore Leonard

‘We dug coal together.’ Met die woorden zette Timothy Olyphant in 2015 een punt achter Justified. De reeks, die in het voorjaar van 2010 van start ging en gebaseerd is op het werk van wijlen misdaadgrootmeester Elmore Leonard, behoorde zes seizoenen lang tot zowat het beste wat er toen te bekijken viel. Net als zijn voorganger is Justified: City Primeval ontsproten uit een hardgekookte roman van Leonard: City Primeval: High Noon in Detroit. Het hoofdpersonage in de roman is detective Raymond Cruz, die jacht maakt op een notoire crimineel, bijgenaamd de Oklahoma Wildman.

In Detroit is Raylan de vreemde eend in de bijt.’ Showrunner Michael Dinner

Showrunners Michael Dinner en Dave Andron, die ook een groot aandeel hadden in de oorspronkelijke seizoenen van Justified, waren zodanig verknocht aan het boek dat ze het niet konden laten om de hoofdrol terug aan Raylan Givens te geven. En zo zet Timothy Olyphant, acht jaar na het einde van Justified, de stetson van Givens weer op, de US Marshal die even snel is met woorden als met zijn revolver en zo zijn eigen manieren heeft om het recht te doen zegevieren. ‘Het was niet onze bedoeling om Justified over te doen,’ zei Dinner aan Entertainment Weekly, ‘maar het leek ons interessant om een soort mash-up te maken. Wat als we Raylan Givens in dit verhaal droppen en tegelijk eer betuigen aan het boek?’

In tegenstelling tot het boek, dat in 1980 werd uitgebracht, speelt de minireeks zich af in het heden. Givens, tien jaar grijzer en wijzer, heeft zijn geboorteplaats Harlan County, een klein mijnstadje in de staat Kentucky, verruild voor het zonnige Florida, waar hij zijn dagen doorbrengt als agent en vader van een opstandige puberdochter. Een carjacking en de moord op een lokale rechter brengen Givens naar Detroit. Daar kruist hij het pad van de sociopathische crimineel Clement Mansell en diens geduchte advocaat (Aunjanue Ellis).

Quentin Tarantino zat er voor iets tussen

Voor hij met Jackie Brown (1997) een adaptatie van Leonards novelle Rum Punch regisseerde, overwoog Quentin Tarantino om City Primeval te verfilmen. ‘Op een dag rinkelde de telefoon’, onthulde Dinner. ‘Het was Timothy. “Ik zit op de set (van Once Upon a Time… in Hollywood, nvdr.) met Quentin te babbelen over dit boek, CityPrimeval”, zei hij. “We denken dat het een geweldig seizoen van Justified zou kunnen worden.”’

Aanvankelijk werd Tarantino ook overwogen als mogelijke regisseur, maar uiteindelijk moest de man verstek geven (zijn vrouw was zwanger van hun tweede kind, onthulde Olyphant). Desondanks mogen we hem dus wel bedanken voor dit project.

Verwacht een nieuwe cast …

De meest in het oog springende nieuwe naam is Vivian Olyphant, de dochter van Timothy. Ze maakt haar acteerdebuut als Willa Givens, de vijftienjarige dochter van Raylan. Nepotisme, zou je kunnen denken, maar Vivian moest wel degelijk auditie doen. In eerste instantie had Timothy twijfels. ‘Toen ze de kans kreeg om auditie te doen, had ze nog geen plannen voor de zomer en zocht ze een zomerbaantje’, aldus Olyphant. ‘Toen ze werd aangenomen, was ik bang dat we een grote fout hadden gemaakt. Maar eerlijk gezegd overtrof onze samenwerking mijn verwachtingen.’

De twintigjarige actrice geeft toe dat ze te jong is om de originele Justified te hebben gezien en tot op heden heeft ze dat nog steeds niet gedaan. Maar ze is wel een keer mee naar de set geweest. ‘Ik herinner me de laatste opnamedag van het laatste seizoen nog. Er waren ijsjes’, vertelde ze aan Entertainment Weekly.

… en een prominente rol voor Detroit

Weetje: Detroit is de geboorteplaats van Elmore Leonard, die ook wel de ‘Dickens van Detroit’ wordt genoemd. ‘Raylan is hier een beetje de vreemde eend in de bijt’, verklaarde Dinner. ‘Het is een omgeving die hij minder goed begrijpt dan Kentucky, waar hij is opgegroeid, of Miami, waar hij woont.’

Hij krijgt bovendien een beruchte nieuwe tegenstander tegenover zich: Clement Mansell, een rol voor Boyd Holbrook. De acteur, bekend van onder meer Narcos, had aanvankelijk twijfels over de rol omdat hij uit Harlan County, Kentucky komt, en niet uit Detroit zoals het personage. Hij stond zelfs niet te springen om de oorspronkelijke Justified te bekijken, zegt hij, ‘omdat ik dacht dat het een soort Beverly Hillbillies zou zijn. Maar mijn moeder was een grote fan, dus besloot ik uiteindelijk te kijken. En ik was onder de indruk, man. De kern van de serie is fucked up en grappig. En Kentucky barst van de excentrieke personages. De oprechtheid ervan overtuigde me. De serie drijft nergens de spot mee, maar laat de cultuur op een authentieke manier zien. Er schuilt waarachtigheid in de comedy.’

De inzet verhogen via de schurk was zeer belangrijk voor de showrunners. ‘Als je Raylan terugbrengt, moet je hem tegenover een echt slechte kerel zetten die er geen problemen mee heeft om mensen te doden’, aldus Andron. ‘Dit is een minireeks en het is heel goed mogelijk dat Raylan hier niet levend uit komt.’