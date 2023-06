Zon, zee en zeven tv-tips voor deze zomer

De tijd dat er in de zomer alleen tumbleweeds over het scherm rolden, ligt al lang achter ons. Zeven goede redenen om ook dit jaar voor het petanquen te bedanken.

The Afterparty – seizoen 2 (Vanaf woensdag 12.07, Apple TV+)

The Afterparty, waarin politie-inspecteur Danner (Tiffany Haddish) een moord na een middelbareschoolreünie onderzoekt, is Apples bijdrage aan de millennial whodunnit: een moordmysterie dat meer om de besognes van de verdachten dan om het vinden van de dader draait. Denk aan Search Party, Only Murders in the Building, Knives Out: vaak heel entertainend, gevuld met zelfingenomen mensen die je liever niet op een feestje tegenkomt en stuk voor stuk een ferme hit. In het tweede seizoen van TheAfterparty keren Haddish en enkele sleutelfiguren terug voor een nieuwe moordzaak met verse verdachten en hopelijk evenveel onnozelheid. Met de toevoeging van Zach Woods (The Office) en Paul Walter Hauser (Cobra Kai) aan de cast lijkt dat laatste alvast geen probleem.

F*** You Very, Very Much © National

F*** You Very, Very Much – seizoen 2 (Vanaf woensdag 05.07, Streamz)

‘On-Vlaams goed’ is een wellicht niet door iedereen gesmaakt compliment dat al eens op het eerste seizoen van F*** You Very, Very Much werd gekleefd. Ook de reeks zelf was niet voor Jan en alleman. De oneliners van Frances Lefebure en haar ‘befkes’, hun drankzucht en promiscue gedrag en het praten in de camera keren terug in seizoen twee van ‘de Vlaamse Fleabag’ (nog zo’n compliment), dat zich twee jaar later afspeelt. De trailer, waarin de dames in ware Friends-stijl, met lachband en sitcommoppen, een ziekenhuis binnenstormen, is alvast veelbelovend.

Foundation © National

Foundation – seizoen 2 (Vanaf vrijdag 14.07, Apple TV+)

Hoewel Apple doorgaans met kleine, herkenbare producties als Ted Lasso en Mythic Quest wordt geassocieerd, deed het in 2021 even mee aan de megalomane wedloop van de concurrentie: Foundation, gebaseerd op de gelijknamige sciencefictionklassieker van Isaac Asimov, kreeg een visueel overdonderende bewerking met een prijskaartje van maar liefst 45 miljoen dollar per aflevering. De kritiek was verdeeld, het publiek helemaal mee. Wat brengt seizoen twee? Met glorieuze sets, meeslepende verhaallijnen (die Asimov bij de opkomst en val van het West-Romeinse Rijk haalde) en een trio van gekloonde keizers (een briljante nieuwe vondst van de makers) is dit in elk geval zomers kijkvoer bij uitstek én een reisgezel voor de lange baan: showrunner David S. Goyer heeft in totaal tachtig afleveringen in gedachten.

Full Circle © National

Full Circle (Vanaf vrijdag 14.07, Streamz)

Claire Danes, Zazie Beetz, Timothy Olyphant, Dennis Quaid: snelfilmer Steven Soderbergh heeft duchtig zijn adresboekje aangesproken voor deze miniserie die hij voor HBO draaide. In Full Circle, dat zich een weg baant doorheen de verschillende klassen, buurten en gemeenschappen van hedendaags New York City, licht de ontvoering van een rijkeluiszoon het deksel van een enorme beerput. Maak u klaar voor alle stokpaardjes van de meester, met door elkaar geweven verhaallijnen, flitsende beelden, een koortsig tempo en complexe personages die hij met sardonisch genoegen te kijk zet.

The Bear © National

The Bear – seizoen 2 (Vanaf woensdag 19.07, Disney+)

De eerste jaargang van The Bear was niet alleen volgens dit blad de beste tv-reeks van 2022. Ondanks het vertrouwd aandoende uitgangspunt – aan het begin van de reeks keerde Carmy, een jonge sterrenchef, na de zelfdoding van zijn broer terug naar Chicago om diens restaurant over te nemen – wist de reeks te boeien en te ontroeren met een mixed plate van doorvoeld drama, bevrijdend gegrinnik en véél shots van troostrijk voedsel. De tweede gang komt eraan. Wie wil weten hoe het Carmy en zijn disfunctionele keukenfamilie vergaat in de aanloop naar de opening van het nieuwe restaurant, kan heel binnenkort op Disney+ terecht. Smakelijk!

Heartstopper © Teddy Cavendish/Netflix

Heartstopper – seizoen 2 (Vanaf donderdag 03.08, Netflix)

Voor Heartstopper een hartverwarmende romantische Netflix-komedie voor alle leeftijden werd, was het al een razend populaire graphic novel voor jongvolwassenen. Tienermeisjes wereldwijd weten dus ongetwijfeld al lang wat er in seizoen twee zal gebeuren met het centrale liefdeskoppel Nick en Charlie, twee rugby spelende Britse schooljongens die in het eerste seizoen verliefd werden, maar het zal hen niet tegenhouden om opnieuw te kijken. Het charmante Heartstopper is niet hard en confronterend als Euphoria, maar wel onverzettelijk en onbeschaamd queer. ‘Sweet without the cheese’, zei een recensent ook. Dat het eerste seizoen een dikke hit werd, is op zijn minst een beetje hoopgevend.

Ahsoka © Suzanne Tenner / Lucasfilm Ltd.

Ahsoka (Vanaf woensdag 23.08, Disney+)

De vijfde live-actionserie van Star Wars is er een met hoge inzet, minder zand en méér empowerment. Rosario Dawson speelt het titelpersonage, een rebelse Jedi die nog door Anakin Skywalker zelf werd opgeleid, voor die naar de dark side overstapte en Darth Vader werd. De reeks speelt zich af in dezelfde tijd en wereld als het vlaggenschip The Mandalorian, net als The Book of Boba Fett en het later dit jaar te verschijnen Star Wars: Skeleton Crew. Alles zal vroeg of laat in ware Avengers-stijl samenkomen in een climax die het hele galaxy far, far away op zijn grondvesten moet doen daveren. Voor de fans: Hayden Christensen neemt de rol van Anakin uit de tweede filmtrilogie en de reeks Obi-Wan Kenobi weer op.