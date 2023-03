‘Van alle personages die ik al gespeeld heb, lijkt Luther wellicht het meest op de echte Idris Elba’

De nieuwe James Bond zal Idris Elba niet meer worden – na jaren in de running is hij de vijftig gepasseerd, volgens de producenten net iets te oud om nog voor een spion van in de dertig te kunnen doorgaan. Dat hield hem niet tegen om weer in de huid te kruipen van de beenharde John Luther, een briljante maar gekwelde rechercheur met de grijzigste tweedjas sinds luitenant Columbo. Niet voor een nieuw seizoen van de succesvolle tv-reeks die tussen 2010 en 2019 op de BBC te zien was, wel voor de film Luther: The Fallen Sun – zeg maar een mega-aflevering van twee uur. Daarin vliegt Luther een maximaal beveiligde gevangenis in voor ‘een litanie van vigilanteactiviteiten’. Hij heeft wel nog één onafgewerkte zaak achter de hand: de verdwijning van een jongeman genaamd Cameron. Het duurt dus niet lang voor hij zichzelf uit de cel bevrijdt en zelf de prooi wordt van ene David Robey (Andy Serkis met een potsierlijke blonde pruik). Robey is een psychopathische seriemoordenaar annex techgoeroe die zijn slachtoffers online stalkt, hun meest gênante geheimen openbaar dreigt te gooien en hen aan allerlei gore spelletjes onderwerpt. Alsof Jigsaw uit de Saw-franchise solliciteert als Bond-schurk.

© John Wilson/Netflix

Naar verluidt heeft de Britse misdaadauteur Neil Cross, de geestelijke vader van Luther, al sinds 2013 een script voor een Luther-film klaar liggen.

Idris Elba: We waren met de tv-reeks op een kruispunt beland en onze enige mogelijke afslag was die naar omhoog. En met ‘omhoog’ bedoel ik: een groter scherm, een grotere plot, een grotere omgeving. Nu, die ambitie om Luther naar het witte doek te brengen is er altijd geweest. De allereerste aflevering van het allereerste seizoen werd al beschreven als televisie met de harde look en feel van cinema. Nu is het eindelijk zover. De verhaallijn van The Fallen Sun is erg 2023. Het gaat over cyberspionage, over hoe we allemaal voortdurend in de gaten worden gehouden en het slachtoffer zijn geworden van het internet, het dark web, deepfakes en algoritmes.

© John Wilson/Netflix

Waarin schuilt volgens jou de blijvende aantrekkingskracht van Luther?

Elba: Van alle personages die ik al gespeeld heb, lijkt Luther wellicht het meest op de echte Idris Elba. Ik deel zijn overtuiging en zijn bezetenheid. Hij probeert dingen niet nodeloos ingewikkeld te maken. Hij blijft ter zake. Dus ja, ik ben altijd paraat om Luther te spelen en om hem door de zwaarste beproevingen te loodsen. En het publiek is hem blijkbaar ook erg genegen. Of je de tv-reeks nu gezien hebt of niet: als je van puur escapisme houdt, van een donkere thriller die niet te veel van je brein vergt, dan is TheFallen Sun zeker iets voor jou.

Schat je Luther nu hoger in dan Stringer Bell, de drugsbaas uit The Wire die je doorbraak betekende?

Elba: Als ik Luther hoger rangschik, dan zal Stringer Bell nooit meer met me willen praten. (lacht) Al mijn personages zijn gelijk voor mij. Ze zitten allemaal samen met me aan de eettafel.

Vanaf vrijdag 10.03, Netflix