Tv-tip: In ‘Special Forces: Wie Durft Wint’ wagen bekende gezichten zich aan de zwaarste bootcamp ter wereld

Spijkerharde fysieke en mentale proeven afleggen, honger, slaaptekort en pijn trotseren, tegen angst en onmacht vechten, je ego en privacy zien verpieteren. Voor het militaire kruim van de speciale eenheden is het a day at the office, voor u en ik de hel, voor tv-makers een natte droom. Laat een kransje bekende gezichten dat zwaarste bootcamp ter wereld doorstaan et voilà, een format is geboren. Met Special Forces: Wie durft wint, dat zich afspeelt in de Marokkaanse woestijn, treedt VTM in de voetsporen van succesvolle buitenlandse edities. Kijk gezellig mee naar de lijdenswegen van onder meer Laura Tesoro, Dirk Van Tichelt, Ann Wauters, Georges-Louis Bouchez (monsieur non zei een keer oui) en Koen Wauters (totemnaam: Vastberaden Olifant).

© National

Om een fysieke krachttoer meer of minder zit je niet verlegen, weten we sinds Wauters vs. Waes en Project K. Maar heb je over deze extreme uitdaging niet wat langer moeten nadenken?

Koen Wauters: Jazeker. Ik heb zelfs twee keer geweigerd: eerst toen men mij vroeg voor de Nederlandse editie, en ook toen VTM aanklopte. Kijk, ik ben vijfenvijftig en heb mijn lichaam al behoorlijk op de proef gesteld. Ik heb geen rug waarmee je naar de oorlog kunt, terwijl ik graag nog jaren fluks op het podium zou willen springen, racen of deelnemen aan triatlons – ja, die heb ik vorig jaar ontdekt. Ik had dus meer te verliezen dan te winnen. Maar toen ik maanden later met mijn zoon naar een van de buitenlandse edities zat te kijken – ik ben al jaren fan – vond hij dat ik daar toch echt de mindset voor had. ‘En je wordt er ook niet jonger op.’ Kort daarna heb ik het productiehuis teruggebeld. (lacht)

© National

Waar was je het meest beducht voor?

Wauters: Los van de twijfels over mijn lijf: geboeid en geblinddoekt worden, mijn claustrofobie en water. Ik heb tot voor kort nooit goed kunnen zwemmen. Een treffelijke crawl in een vijfentwintigmeterbad: vergeet het. Maar na acht maanden training voor die halve triatlon kon ik twee kilometer in de Maas aan. Dat vond ik al een hele grote overwinning, en dat heeft me geholpen.

Denken dat je afziet maar merken dat het altijd erger kan: die ervaring heeft Laura Tesoro inmiddels verwerkt in het lied Bad Ain’t That Bad. Welke songtitel zou jij passend vinden na dit avontuur?

Wauters: Nooit te oud om gek te doen of zoiets, want ik was de oudste van de bende. Of gewoon: Het zit allemaal tussen de oren.