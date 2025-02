Tv-tip: het tweede seizoen van de ‘Yellowstone’-prequel ‘1923’

Fans van westerns en uitdijende universa opgelet: op Streamz verschijnt binnenkort het tweede seizoen van 1923, een prequel op de populaire neowestern Yellowstone. De reeks speelt zich af in het Montana van de jaren twintig van de vorige eeuw – misschien niet de eerste periode waaraan u bij het woord ‘western’ denkt. Maar het is zonder meer een interessant tijdsgewricht. Denk aan de befaamde Amerikaanse drooglegging, het overheidsverbod op de verkoop van alcohol. De Eerste Wereldoorlog was net voorbij en het land bevond zich op een kruispunt tussen traditie en moderniteit. Het was een tijd van grote bloei, maar in Montana waren de eerste tekenen van The Great Depression al zichtbaar, die de wereld het komende decennium in zijn greep zou houden. De perfecte setting voor een grimmige serie over familiebanden, economische tegenstellingen en de strijd om te overleven.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De hoofdfiguren in 1923 zijn Helen Mirren en Harrison Ford, wiens Jacob Dutton al net zo’n onverzettelijke stijfkop is als John Dutton III (Kevin Costner) in Yellowstone. Met de hulp van hun neef Jack Dutton runnen ze de Dutton Ranch, de grootste in de staat. Met hand, tand en geweren verzetten ze zich tegen nieuwlichters die hun land proberen in te pikken. Hun andere neef Spencer heeft in de oorlog gevochten en ondernam gedurende het hele eerste seizoen een odyssee naar Montana. Zo groot en veelvuldig waren zijn tegenslagen dat fans online verzuchtten: ‘Als Spencer in dat tweede seizoen niet gauw thuis raakt, stop ik met kijken!’

Dat laatste raden wij ten sterkste af: zoals het een goeie western betaamt, vertelt 1923 ons iets over de groeipijnen van een natie en houdt de reeks ons een spiegel voor. Het geweld is rauw, net als in Yellowstone, en net als Yellowstone is dit een diepgravend familiedrama dat traag maar zeker op zijn conclusie afstevent, als een huifkar in de prairie.

De reeks draagt trouwens de ondertitel A Yellowstone Origin Story. Er bestaat namelijk nog een andere ontstaansgeschiedenis van de Dutton Ranch. Op de Yellowstone-tijdlijn bevindt 1923 zich tussen de miniserie 1883 en de reeks Yellowstone zelf, die zich in het heden afspeelt. En de franchise breidt zich hierna nog verder uit. Dit jaar nog verschijnt de sequel The Madison, en daarna volgt een handvol op stapel staande spin-offs. Nog even en Harrison Ford waant zich weer in Star Wars.