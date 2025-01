Tv-tip: het derde seizoen van ‘Taboe’ schuwt de moeilijke onderwerpen niet

Vluchtelingen. Mensen met het syndroom van Gilles de la Tourette. Doven en slechthorenden. In een gloednieuw seizoen van zijn internationaal gelauwerde programma maakt Philippe Geubels opnieuw met de nodige humor komaf met zeven taboes. Regisseur Annelies De Ceulaer (Therapie, Een jaar op zee) nam na twee seizoenen de fakkel over van Kat Steppe en trok samen met Geubels naar een huis in Nederlands Limburg.

Jullie schuwen in dit derde seizoen de moeilijke thema’s niet. De eerste aflevering gaat over nabestaanden van zelfdoding, wat later volgen ook slachtoffers van misbruik en mishandeling.

Annelies De Ceulaer: Dat zijn de twee thema’s waar we tijdens de brainstormfase het langst over hebben gepraat, want daar is inderdaad toch niets grappigs aan? Een van de gasten zegt zelfs tegen Geubels: ‘Ik ben ooit naar een show van jou komen kijken en die mop vond ik echt ongepast.’ Tegelijk merk je hoe belangrijk het is om die mensen aan het woord te laten. Na de opnames van de comedyshow hebben we alleen maar goede reacties gekregen. Al zal wellicht niet iedereen positief reageren, dat besef ik.

Hoe zorg jij er als regisseur mee voor dat mensen hun moeilijke verhaal verteld krijgen?

De Ceulaer: Samen met onze casting director Tineke Van Cauwenberghe ging ik langs bij de gasten zodat ze ons zouden leren kennen. Tijdens de montage probeerde ik me vervolgens voor te stellen hoe ik zelf mijn verhaal zou willen vertellen. Gevoelige scènes hebben we telkens op voorhand afgetoetst.

Ook vrouwen in de menopauze komen aan bod. Heeft Tine Embrechts dat taboe vorig jaar niet al gesloopt?

De Ceulaer: Dat hebben we ons ook afgevraagd, maar Taboe heeft een ontzettend breed publiek. Mijn vader zal bijvoorbeeld niet naar Menopauzia kijken, maar wel naar Taboe. Het is een thema dat aandacht verdient en niet met één programma verteld is.

Wat is volgens jou het geheim achter het succes?

De Ceulaer: De combinatie van gevoelige onderwerpen en Philippe Geubels. Het is ongelooflijk hoe hij met zijn humor de angel ergens uit kan halen. Een voorbeeld: sommige mensen met tourette hadden op het einde van de week door de vermoeidheid hardere motorische tics. Toen iemand een soort aanval kreeg, was Geubels net naar de winkel met de kok. De groep was onder de indruk van wat er gebeurd was, tot Geubels terug binnenkwam en tegen die man zei: ‘Enfin, ik laat u drie minuten alleen.’ (lacht) De sfeer zat meteen weer goed.