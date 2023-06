Tv-tip: ‘Everything I Know About Love’ barst van de nostalgische knipogen naar de nineties en vroege nillies

Het jaar is 2012. Maggie (Emma Appleton) – 24 jaar, single en vers van de schoolbanken – betrekt een ruime flat in Camden met drie hartsvriendinnen uit haar studietijd: Birdy (Bel Powley), Nell (Marli Sui) en Amara (Aliyah Odoffin). Samen verkennen ze niet alleen de recreatieve mogelijkheden van de bruisende metropool, ze delen ook de ups en downs die horen bij het leven als twintiger. Inclusief benevelde nachtjes uit, lege bankrekeningen, drank en drugs, foute eerste dates en nog foutere onenightstands.

‘Dit werk is geïnspireerd door echte mensen en echte gebeurtenissen (maar gefictionaliseerd wanneer het leven geen goed genoeg verhaal bood)’, is de disclaimer bij het begin van elke aflevering. De zevendelige reeks Everything I Know about Love is gebaseerd op de gelijknamige memoires die de Britse columniste en podcastmaker Dolly Alderton in 2018 uitbracht. Toen ze eind de twintig was, schreef ze daarin haar jeugd en ervaringen met de liefde van zich af, en voegde er een paar zwaarmoedige wijsheden aan toe. Gevolg: het werd een bestseller over het Kanaal.

Alderton zette de reeks mee op de rails voor de BBC en pende ze ook grotendeels – haar memoires vormden eerder een springplank voor het verhaal dan dat het een exacte kopie werd. De spil is de vriendschap tussen de roekeloze Maggie (een alter ego van Alderton) en de onschuldige Birdy (geïnspireerd door Aldertons beste vriendin Farley), beiden aandoenlijk vertolkt door Appleton (die u kunt kennen van de Netflixreeks The Witcher) en Powley (van The Morning Show op Apple TV+). Maggie valt als een blok voor de charmes van de coole muzikant Street (Connor Finch), met wie ze een fling begint. Maar wanneer Birdy een standvastige relatie aanknoopt met Streets roommate Nathan, drijven die eerste liefjes een wig tussen de twee vriendinnen.

Als u ongeveer dertig bent en opgroeide in de nineties en de vroege nillies, is de kans groot dat Everything I Know about Love u terugflitst naar uw eigen twintiger jaren. Daar zorgen de nostalgische culturele knipogen naar bijvoorbeeld de opkomst van datingapps, bonkige MacBooks en posters van The Black Keys voor. Of de soundtrack, gevuld met bangers van Sugababes, Kylie Minogue en B*Witched. Al is deze reeks ook voor andere generaties fijne comfort-tv.



