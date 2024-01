Tv-tip: ‘Echo’, de eerste nieuwe Marvelserie van 2024, moet voor vernieuwing in het Marvel Cinematic Universe zorgen

Het is hoog tijd voor vernieuwing in het Marvel Cinematic Universe. De ooit zo dominante superheldenfranchise heeft het voorbije jaar zware klappen gekregen, met The Marvels als dieptepunt. Echo, de eerste nieuwe Marvelserie van 2024, brengt daar verandering in. Of dat hopen we toch.

De reeks, geregisseerd door Sydney Freeland, volgt Maya Lopez (Alaqua Cox). Ze maakte haar entree in de Disney+-serie Hawkeye, waarin ze op wraak zinde nadat haar vader werd vermoord door Clint Barton (Jeremy Renner). Aan het einde van de reeks vernam ze dat zijn dood eigenlijk door haar mentor Wilson Fisk, alias Kingpin (Vincent D’Onofrio), georkestreerd was. In Echo komen kijkers meer te weten over Maya’s bloedlijn en haar inheemse voorgeschiedenis. Er werd nauw samengewerkt met de Choctaw Nation in Oklahoma om een authentieke representatie van die gemeenschap te verzekeren.

© Chuck Zlotnick

Lig je als regisseur wakker van de crisis bij Marvel?

Sydney Freeland:Het was geen last. We hebben ons best gedaan om Maya stevig te verankeren in het MCU. Daarna zijn we een nieuwe uithoek van het MCU en de filmwereld gaan verkennen. Het is voor ons erg spannend om een personage te hebben dat zowel inheems als doof is. Het opent de deur naar veel boeiende verhaallijnen en onvoorziene situaties.

Je eigen inheemse achtergrond kwam die diversiteit wellicht ten goede?

Freeland:Sommigen noemen het diversiteit, voor mij is dit mijn normale leven. (lacht) Hoewel ik Navajo ben en niet Choctaw, kon ik me volledig inleven in Maya’s inheemse opvoeding. Maar al die nuances en cultuurverschillen zijn eigenlijk niet relevant als je niet kunt terugvallen op de menselijkheid en herkenbaarheid van het personage. Dat bepaalde onze aanpak.

Echo vertoont overeenkomsten met de vroegere Marvelshows van Netflix, en mocht gewelddadiger zijn dan we van Marvel gewoon zijn. Wat verwacht moederhuis Disney daarvan?

Freeland: Laten we kijken hoe ver we kunnen gaan, dachten we. Ik ben een grote fan van de Netflix-serie Daredevil, en ik hield van het perspectief van Kingpin in seizoen drie. Zijn fysieke kracht was niet het enige dat van hem een geduchte tegenstander maakte, hij was ook erg intelligent en kon mensen manipuleren. Daarnaast hebben we ons laten inspireren door Atomic Blonde, Zuid-Koreaanse actiefilms en Mad Max: Fury Road.

© Courtesy of Marvel Studios

Kijken we in Echo naar dezelfde Daredevil en Kingpin uit de Netflixreeks?

Freeland:Ze zijn verschillend. Dat is alles wat ik erover kwijt kan. (lacht)