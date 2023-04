’t Is Nixon: Zeven keer Tricky Dick in film en televisie

In de nieuwe HBO-reeks White House Plumbers moeten ‘loodgieters’ Woody Harrelson en Justin Theroux perslekken voor president Nixon dichten, een onverkwikkelijke episode die leidde tot het Watergateschandaal. Deze keer transformeert Jeff DeHart in Richard Nixon. Zeven keer dat Tricky Dick eerder te zien was in films of op tv, de ene keer al fictiever dan de andere.

Futurama

De animatiereeks van Simpsons-maker Matt Groening, die voor het eerst uitgezonden werd in 1999, speelt zich af in het jaar 3000. Het hoofd van Nixon is, net als andere bekende koppen, levend en wel bewaard in een glazen pot. In de aflevering A Head in the Polls voert Nixons hoofd (stemacteur Billy West) campagne om president van de aarde te worden. In War Is the H-Word verklaart hij, vergezeld door het hoofd van Henry Kissinger, de oorlog aan een andere planeet. Voor de fans: na ruim tien jaar komt er een nieuw seizoen van Futurama, allicht deze zomer.

Frost/Nixon

In deze film uit 2009 draait alles om het verbale tv-duel tussen de populaire journalist David Frost (Martin Sheen) en Nixon (Frank Langella), drie jaar na zijn aftreden door het Watergateschandaal. Langella liet de make-up thuis en ging volledig method. De karakteracteur heeft ooit gezegd dat veel van zijn medewerkers op de set de echte Frank Langella daar nooit te zien hebben gekregen. Langella hield er een Oscarnominatie aan over.

BoJack Horseman

In een flashback (in de aflevering The Shot uit 2015) tracht het beroemde racepaard Secretariat president Nixon ervan te overtuigen om hem niet naar Vietnam te sturen, een cruciale episode in het leven van BoJacks grote idool. In het heden speelt BoJack de hoofdrol in een biopic over Secretariat. Maar op de set krijgt hij te horen dat de bewuste scène geschrapt is. Als hij daarop met regisseuse Kelsey in de Nixon Library binnendringt om de scène alsnog daar in een replica van het Oval Office te draaien, botsen ze op een bewaker die denkt dat Nixon eigenlijk zijn vader was. Ze stellen hem dan maar voor om Nixon te spelen.

Secret Honor

Robert Altmans Secret Honor (1984) is in se één langgerekte monoloog van Nixon (met de betreurde Philip Baker Hall als de president), die negentig minuten lang in zijn studiekamer ronddwaalt, zijn memoires op een bandopnemer dicteert en door de whisky steeds dronkener en meer suïcidaal wordt.

Nixon

Het kan aan het achterovergekamde haar of aan de bruine contactlenzen liggen, maar Anthony Hopkins’ Nixon lijkt nogal wat psychopathische trekjes te hebben die je al eerder bij de Britse acteur had gezien. Hij is gewoon Hannibal Lecter, maar dan in het Witte Huis. Schijnbaar moeiteloos schakelt Hopkins tussen de jongere Nixon in de jaren vijftig en de paranoïde Nixon van de seventies. Wat ook hem een Oscarnominatie opleverde.

The Butler

John Cusack heeft in deze film uit 2013, losjes gebaseerd op het leven van Eugene Allen, jarenlang butler in het Witte Huis, slechts twee scènes als Richard Nixon. En twee scènes lang lijkt John Cusack in niets op Nixon. Hij lijkt op John Cusack met een neusprothese.

Dick

In deze komedie uit 1991 ontfermen twee niet al te snuggere tieners (Michelle Williams en Kirsten Dunst) zich over Nixons hond Checkers en brengen ze de president haast per toeval ten val. Hier is de gelijkenis tussen acteur (Dan Hedaya) en president wel treffend. Geestig: de suggestie dat Nixon paranoïde werd door hasjkoekjes.

Eervolle vermeldingen In de film Watchmen (2009) wordt Nixon, met een dikke laag make-up gespeeld door Robert Wisden, in de jaren tachtig opnieuw verkozen voor een derde ambtstermijn. Ook onvergetelijk: het kungfurobbertje dat Nixon (James McManus) en het titelpersonage (Michael Jai White) uitvechten in de blaxploitationpersiflage Black Dynamite (2009).