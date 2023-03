‘Swarm’ is minder fictief dan je zou denken

Vier fatale voorbeelden die aantonen dat de nieuwe serie van Atlanta-bedenker Donald Glover minder vergezocht is dan het lijkt.

In Swarm volgen we Dre, een jongedame wier obsessie voor popster Ni’Jah, een globaal fenomeen dat (niet toevallig) verdacht veel op Beyoncé lijkt, bloederig uit de hand loopt. De psychologische horrorserie waarschuwt de kijker meteen: ‘Dit is geen fictie. Elke gelijkenis met echte personen, levend of dood, of echte gebeurtenissen, is opzettelijk.’ Een beetje overdreven? Toch? Het is in het verleden met obsessieve fans al meer dan eens dramatisch verkeerd gelopen.

John Lennon

Slachtoffer John Lennon: de Beatle onder de celebritymoorden. Dader Mark Chapman: de Beatlessuperfan die – geobsedeerd door de protagonist van de roman The Catcher in the Rye – zijn daad maandenlang voorbereidde. Na de moord op de avond van 8 december 1980 bleef hij op de plaats delict, rustig verder lezend in het boek dat hem zover had gedreven.

Selena

Voor Selena-fans valt Black Friday niet op de laatste vrijdag van november, maar op 31 maart. Op die bewuste dag in 1995 werd Selena Quintanilla Pérez, een van de grootste latinosterren aller tijden, in de rug geschoten door Yolanda Saldívar, de stichter van haar officiële fanclub. De twee raakten door die club stilaan bevriend, tot Selena haar fan ook aanstelde als manager van haar kledingboetiekjes. Verschillende klachten over Saldívars slechte werk en over pesterijen, smaad en vermiste fondsen later besloot Selena hun (professionele) relatie te beëindigen. Ze zou het met haar leven bekopen.

Dimebag Darrell

Darrell Abbott, gitarist van metalband Pantera, richtte na de split van die groep meteen de nieuwe band Damageplan op, samen met zijn broer. Op 8 december 2004 (8 december is blijkbaar een populaire dag bij losgeslagen fans) zetten ze nietsvermoedend hun laatste concert in, ironisch genoeg met het nummer Breathing New Life. De geobsedeerde Pantera-fan Nathan Gale betreedt het podium en maakt een einde aan Dimebags leven. De reden? ‘You broke up Pantera!’ Pantera is na 21 jaar inactiviteit trouwens bezig met een reünietournee.

Christina Grimmie

In 2009 begon de toen vijftienjarige Christina Grimmie haar populaire YouYube-kanaal. Daarop plaatste ze covers van bekende nummers, waarvan Titanium met 32 miljoen views veruit het bekendste is. Toen ze in 2014 derde eindigde bij The Voice US, leek het overduidelijk: deze vrouw moest en zou een superster worden. Het draaide anders uit. Op 10 juni 2016 organiseerde Christina Grimmie na haar show een meet-and-greet met enkele fans. Een van hen leek haar te benaderen voor een innige knuffel. De rest is intrieste geschiedenis.