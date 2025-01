Pierre Gervais speelt René Magritte: ‘Ik was bang dat ik als Hercule Poirot zou klinken’

Pierre Gervais heeft zijn eerste hoofdrol beet. Voor de internationale coproductie This Is Not a Murder Mystery kruipt hij in de huid van René Magritte.

Naam Pierre Gervais Leeftijd 31 Woonplaats Vorst Vertolkt later dit jaar René Magritte in de internationale VRT 1-reeks This Is Not a Murder Mystery.



Pierre Gervais was achttien toen hij voor acteren koos. ‘Een jaar eerder had ik Into the Wild gezien. Ik was een héél grote fan. Na de middelbare school heb ik mijn rugzak gepakt en ben ik naar IJsland vertrokken. Bij terugkomst zou ik antropologie studeren. Maar in de bergen besefte ik dat ik acteren een kans moest geven. In Reykjavik heb ik meteen een internetcafé gezocht en me ingeschreven.’

Intussen is Gervais, wiens moeder uit Antwerpen en vader uit Bergen komt, al enkele jaren actief als theateracteur in Franstalig België en duikt hij af en toe op in Vlaamse reeksen zoals 1985 en Knokke Off. Zijn tweetaligheid is een troef. Zo zag u hem het afgelopen voorjaar nog als tennisleraar Backie in Julie zwijgt. Maar voor zijn eerste hoofdrol kon hij op geen enkele moedertaal terugvallen. Gervais vertolkt René Magritte in de speelse whodunit This Is Not a Murder Mystery, een internationale coproductie van acht openbare omroepen. In de reeks – hét grote prestigeproject van VRT 1 van 2025 – ontwaakt Magritte in een Brits landhuis naast een dode kunstenares. De voertaal? Engels. ‘Ik was bang dat ik als Hercule Poirot zou klinken. Hans (Herbots, die regisseert, nvdr.) heeft me gerustgesteld dat dat niet het geval was.’

De opnames werden in december afgerond. Hoe is het je bevallen?

Pierre Gervais: Het voelde een beetje als een jongensdroom. Op dezelfde dag dat Hans zei dat ik Magritte mocht spelen, had ik te horen gekregen dat Julie zwijgt naar Cannes ging. Het was de mooiste maandag van mijn carrière. Het is pas sinds de set van Julie zwijgt dat ik besefte dat ik me wil verdiepen in film en televisie. Ik had nooit gedacht dat ik zelfs maar een kans maakte op de rol van Magritte. Had je daar niet meer ervaring voor nodig? Ik had nog nooit vijf maanden op een set gestaan.

Die eerste hoofdrol heeft meteen internationale allures. Mik je ook op het buitenland?

Gervais: Ik heb enkele audities in Parijs achter de rug en breng veel tijd door in Londen, waar mijn vriendin woont. België is klein, zeker op theatervlak. Er zijn vier grote theaters in Brussel en drie in Wallonië, en that’s it. De goesting is er, maar ik wil niet alles opgeven en morgen halsoverkop naar Los Angeles vertrekken met twintig euro op zak.

Wil dat zeggen dat je theaterwerk op een zacht pitje komt staan?

Gervais: Theater is mijn eerste liefde. Zelfs tijdens de opnames van This Is Not a Murder Mystery ben ik voor vijf dagen overgevlogen naar Zwitserland, omdat ik daar nog een stuk had lopen. Het is niet makkelijk te combineren. Daarom heb ik beslist om even te kiezen voor tv en film. Ik heb het gevoel dat er na het afgelopen jaar een trein aankomt en ik ben te benieuwd naar waar hij heen gaat.