Ontslagen bij VRT teruggedrongen, maar onvoldoende voor vakbond

In een ‘conclusietekst’ na onderhandelingen over de herstructurering bij de VRT wordt het aantal naakte ontslagen teruggedrongen van 116 naar 67. Vakbond ACOD vindt dat nog onvoldoende en is ontstemd dat de directie een personeelsvergadering organiseert, nog voor het sociaal overleg is afgerond.

Er heerst opnieuw sociale onrust bij de openbare omroep. De socialistische vakbond pikt het niet dat de directie dinsdagnamiddag een personeelsvergadering organiseert om een stand van zaken te geven over de onderhandelingen met de vakbonden over haar in april aangekondigde transformatieplan. De directie wil aan al het personeel, ook zij die niet bij een vakbond zijn aangesloten, presenteren wat er momenteel voorligt.

ACOD vindt die communicatie voorbarig en meent dat de directie de conclusietekst ‘framet’ als een akkoord, terwijl de achterban van ACOD al een negatief advies heeft gegeven en de andere vakbonden zich nog moeten uitspreken. De adviezen worden verwacht tegen 7 november. Een positief advies is niet noodzakelijk, maar het zou ongebruikelijk zijn mocht de directie doorzetten zonder enige vakbondssteun.

Voor ACOD blijven de gevolgen van het transformatieplan te groot. Het aantal naakte ontslagen is in de conclusietekst teruggedrongen van 116 naar 67, zegt ACOD-vakbondsman Wies Descheemaeker. Via meer vrijwillig vertrek zouden evenwel toch nog steeds 222 banen verdwijnen. De productie van de soap Thuis zou ook nog worden uitbesteed, wat de vakbonden niet zien zitten.

De directie heeft de ploeg van Thuis dinsdagvoormiddag een briefing gegeven over de plannen. Na de uiteenzetting zijn de opnames stilgelegd, zegt ACOD. De VRT-directie verduidelijkt dat het de producer was die deze beslissing heeft genomen, zodat het personeel de informatie zou kunnen laten bezinken. Het gaat dus niet om een staking, klinkt het.

ACOD zegt zich over verdere stappen te beraden en eist alvast een sociale bemiddeling bij de VRT. Sowieso wil de bond staken op woensdag 9 november. De vakbonden organiseren dan in alle sectoren een nationale actiedag.