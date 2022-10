Noureddine Farihi, bekend van ‘Thuis’, overleden

Acteur Noureddine Farihi, vooral bekend van zijn rol als Mo in de Eén-reeks Thuis, is overleden. Dat bevestigt zijn management woensdag. Hij werd 65 jaar.

Farihi overleed afgelopen nacht in zijn slaap aan de gevolgen van kanker. Zijn familie heeft het over een ‘oneerlijke en korte strijd’, luidt het.

Bij het grote publiek is Farihi vooral bekend voor zijn rol als Mo Fawzi in de televisiesoap Thuis. Hij vertolkte het personage vijftien jaar lang, van 1996 tot 2011. Voorts was hij onder andere nog te zien in de film Patser (2018) en de tv-reeksen Chaussée d’Amour (2016) en Pandore (2022).

De laatste jaren was hij vooral actief in internationale producties, zoals Cellule de Crise (2020), en Braqueurs (2021). Afgelopen voorjaar stond hij nog op de set van de Amerikaanse film Last Voyage of the Demeter.

Farihi laat een partner en twee kinderen achter. In de Antwerpse moskee El Fath En Nassr vindt woensdag om 16 uur een gebedsmoment plaats.