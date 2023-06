Nog geen vakantieplannen? Wij zochten uit op welk reality-eiland u deze zomer het best kunt vertoeven

Een reisgids voor uw volgende bezoek aan Million Dollar Honeymoon Love Temptation Ex on the Beach Island.

Million Dollar Island © National

Million Dollar Island

Ligging de Filipijnen.

Tripadvisor-score *

Andere toeristen vijftig Vlamingen, vijftig Nederlanders en Ingeborg.

Om met de deur in de strandhut te vallen: wij raden u ten sterkste af om naar het Million Dollar Island te reizen. Oké, het is er warm, het uitzicht is mooi en er valt één miljoen euro te winnen. (Al ging de winnaar van het eerste seizoen met ‘slechts’ 120.000 euro naar huis). Maar wil u écht met vijftig uitgehongerde Vlamingen en evenveel luide Nederlanders een zelfvoorzienende minimaatschappij vormen die wordt verkocht als een sociaal experiment, maar meer wegheeft van een primitieve camping zonder tandenborstels, proper ondergoed en Cara Pils?

Ex on the Beach: Double Dutch © National

Ex on the Beach: Double Dutch

Ligging Gran Canaria.

Tripadvisor-score ***

Andere toeristen vermoedelijke seksverslaafden en uw ex.

Zon. Zee. Strand. Een dikke villa. Een onbeperkte toestroom aan gratis cocktails. Een vakantielief. Klinkt op het eerste gezicht als een zorgeloze vakantie. Tot blijkt dat uw reisgezelschap uitspraken als ‘het innerlijke interesseert me natuurlijk geen reet, want dat is niet te neuken’ en ‘hoe nepper hoe beter, des te strakker des te heter’ doet, een van uw exen aanspoelt op het eiland en iemand in uw koffer heeft geplast. Weg sfeer.

Gestrand op Honeymoon Island © National

Gestrand op Honeymoon Island

Ligging een niet nader genoemd tropisch eiland.

Tripadvisor-score *

Andere toeristen een wildvreemde die beweert uw echtgenoot te zijn.

Een eiland waarop de twee favoriete oerinstincten van realitytelevisie zouden moeten samenkomen: survival en seks. Kan aan ons liggen, maar trouwen met een wildvreemde om vervolgens in uw trouwoutfit uit een iets te letterlijk huwelijksbootje te springen, naar een onbewoond eiland te zwemmen en daar zelf voor beschutting, voedsel en entertainment te zorgen is niet ons idee van romantiek of lust.

Temptation Island: Love or Leave © National

Temptation Island: Love or Leave

Ligging Mexico.

Tripadvisor-score ***

Andere toeristen Nederlandse koppels met een relatiecrisis.

Het is wat geruisloos gepasseerd, maar er is iets vreemds aan de hand met Temptation Island. De kandidaten trokken dit seizoen naar Mexico, niet echt een ‘island’. Er ging geen enkel Vlaams koppel mee en het programma is een volledig Nederlandse productie geworden. Los daarvan kunt u weliswaar nog steeds op het eiland terecht voor relatiecrisissen, buitenechtelijke seks en ongemakkelijke kampvuurmomentjes.

Love Island © National

Love Island

Ligging Gran Canaria.

Tripadvisor-score ****

Andere toeristen hitsige twintigers.

De vakantie die we u nog het meest aanraden. Zo mag u vertoeven in een chic Spaans buitenverblijf met verwarmd zwembad, romantische open haard en vulkanische landschappen in de buurt. Het enige wat u daarvoor moet doen is op zoek gaan naar de ware liefde, disputen met huisgenoten uit de weg gaan en af en toe een praatje slaan met Viktor Verhulst. Er zijn ergere dingen.