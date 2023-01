Netflix won opnieuw de streamingoorlog in 2022

Amerikaans onderzoeksbedrijf Nielsen heeft naar jaarlijkse gewoonte de streaming kijkcijfers van 2022 gepubliceerd. Het bedrijf onderzoekt elk jaar de globale kijkgewoonten op verschillende streamingdiensten voor zowel tv-series als films aan de hand van het aantal gekeken minuten. Voornaamste conclusie: streaming is groter dan ooit.

Bij Netflix mogen ze alvast de champagne openmaken. In de top vijftien meest bekeken original tv-series staan maar liefst dertien Netflix-titels. Stranger Things voert de lijst aan met 52 biljoen bekeken minuten, maar ook nieuwe shows zoals Wednesday en Dahmer nestelen zich comfortabel in de top tien. Wednesday doet dat zelfs met maar acht afleveringen en in 36 dagen tijd, aangezien de serie pas in november verscheen. Netflix hoeft alleen maar Amazon Prime te dulden als naaste concurrent. The Boys en The Rings of Power zijn respectievelijk goed voor een elfde en vijftiende plaats.

© Nielsen

Waar in de lijst van original series vooral nieuwe shows, of shows met nieuwe afleveringen in 2022 terug te vinden zijn, ziet de globale lijst er net iets anders uit. Hier wordt duidelijk dat de kijker vaak teruggrijpt naar series die al geruime tijd op tv te zien waren, maar nu ook via streaming eender wanneer bekeken konden worden. Langlopende titels zoals NCIS, Grey’s Anatomy en Criminal Minds zijn hier grote slokoppen, maar opnieuw domineert Stranger Things, dankzij een enorm succesvol vierde seizoen in mei 2022.

© Nielsen

Films

Films zijn dan weer een machtsstrijd tussen Netflix en Disney+, waar vooral kinderen baas in zijn. Negen van de vijftien films zijn animatiefilms, waarvan het merendeel uit het Disney-kamp komt. Netflix scoorde beter met content voor volwassen waaronder Don’t Look Up, The Gray Man en Uncharted. Encanto en Turning Red, beiden van Disney+, prijken bovenaan de lijst. Encanto werd in totaal 269 miljoen keer bekeken.