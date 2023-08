Na zijn deelname aan ‘Celebrity MasterChef’ kan Hakim Chatar geen tofu meer ruiken

Hakim Chatar neemt het in Celebrity MasterChef op tegen negen andere mediafiguren annex hobbykoks. ‘Mijn troefkaart? Een geheime kruidenmengeling.’

Elf jaar na de vorige Vlaamse editie van Celebrity MasterChef haalt Play4 een met citroenzuur besprenkeld schuursponsje over het oude format. Opnieuw laten tien BV’s zich culinair op de proef stellen in een resem opdrachten en duels. In 2012 schoot Marc Coucke de hoofdvogel af – een duif met drie soorten spek, aardappelen, croutons en een mousse van erwten om precies te zijn. Nu wagen onder meer Cath Luyten, Sarah Puttemans, William Boeva en dj en tv-maker Hakim Chatar hun kans.

Heb je je makkelijk laten overhalen om mee te doen?

Hakim Chatar: Ik had eens naar de Australische MasterChef gekeken en die was zo pittig dat ik dacht: als men dát niveau van mij verwacht, zal het een no-go zijn. Maar dat was geen celebrity-versie. Ik nam aan dat de andere BV’s waarschijnlijk ook redelijke koks zouden zijn zoals ik, en dat leek mij haalbare concurrentie. Mijn troefkaart? Kruiding. Ik heb een vaste mengeling die ik bij alles gebruik. Een bom! De samenstelling is uiteraard top secret. (lacht)

Wie heeft je leren koken?

Chatar: Mijn moeder. Meestal kookte zij thuis, en altijd heel lekker. Toen ik ging studeren, wilde ik dat eten ook op kot. De eerste twee, drie weken kreeg ik het nog mee in een Tupperware-potje, maar daarna was ik op mezelf aangewezen. (lacht) Na enige bijsturing liep dat al snel los. Ik ben opgegroeid met een fusionkeuken, Marokkaans gemixt met Belgisch: een tajine van kefta met frieten bijvoorbeeld, of witloofrolletjes-met-hesp zónder hesp.

Niet iedereen kan koken met andere mensen in de buurt. Laat staan dat een deel van de Vlaamse bevolking je op de vingers kijkt.

Chatar: Daar heb ik ook over nagedacht. Ik zal waarschijnlijk wel commentaar krijgen omdat een of andere handeling niet koosjer is. Maar dat neem ik erbij. Gewoon focussen op de opdracht, dan lukt het wel. Eigenlijk ben ik nooit van bij het begin competitief ingesteld. Ik begin altijd heel rustig, doe gewoon wat ik zélf denk dat goed zal zijn. Tot ik almaar verder raak in een spel, dan wordt dat beestje in mij wakker.

Heb je ooit iets geproefd waarvan je wist: dit ga ik werkelijk nooit meer eten of klaarmaken?

Chatar: Tien jaar geleden – toen veggie en vegan nog niet zo ingeburgerd waren als nu – heb ik in de kantine van de VRT tofu gegeten en dat was afschuwelijk. (lacht) Dat gaat er sindsdien bij mij niet meer in – ik wil het zelfs niet rúíken. Een trauma voor het leven.