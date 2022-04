David Simon & George Pelecanos (‘The Wire’) keren terug naar Baltimore voor ‘We Own This City’

Hoe wordt een politieagent zelf misdadiger? Dat is de vraag die David Simon en George Pelecanos, drijvende krachten achter onder meer The Wire, onderzoeken in hun nieuwe serie We Own This City. Gebaseerd op het gelijknamige non-fictieboek vertellen ze een verhaal van extreme corruptie in het Baltimore Police Department.

Wie Baltimore zegt, zegt twee dingen: misdaad en The Wire.

In de VS staat de grootste metropool van Maryland bekend als een bovengemiddeld gevaarlijke plek. Zo kende de stad in 2019 nog 348 moordzaken op 609.032 inwoners. Als grootste boosdoeners worden daarbij de gewelddadige gangs en het drugsmilieu aangewezen.

Maar The Baltimore Sun-journalist Justin Fenton schreef in zijn non-fictieboek We Own This City over een andere vorm van criminaliteit die Baltimore plaagt: corrupte politieagenten. Zijn kroniek focust op de zogenaamde Gun Trace Task Force, met als centrale figuur de brute agent Wayne Jenkins. Samen met een groep handlangers beroofde hij criminelen én gewone burgers, deinsde hij niet terug voor onverantwoord geweld en veroorzaakte hij een van de grootste politieschandalen van de recente jaren.

Dat schrijnende, waargebeurde verhaal is nu voor tv bewerkt door David Simon en George Pelecanos. Baltimore is geen onbekend terrein voor het duo: Simon heeft zelf een verleden als politieverslaggever en bedacht The Wire, die alle lagen van de lokale drugshandel op genuanceerde wijze schetste. Thrillerauteur George Pelecanos schreef mee aan die HBO-serie. Ook in We Own This City schijnen ze hun licht op alle aspecten van een problematische situatie, en proberen ze vooral te begrijpen wat deze mensen dreef en hoe ze de corruptie in tuimelden.

Destijds ging de naam Wayne Jenkins in Baltimore over ieders lippen. In de krant werd duidelijk dat de corruptie er echt tot in het hart van de politie gedrongen was. David Simon

Jullie reeks komt erg snel. Fentons boek werd pas vorig jaar gepubliceerd.

David Simon: Ik volgde Justins artikels in The Baltimore Sun, de krant waar ik vroeger zelf voor geschreven heb, al terwijl het verhaal zich ontvouwde. Destijds ging Wayne Jenkins in Baltimore over ieders lippen. Er kwam zoveel schrijnende informatie vrij, en het werd duidelijk dat de corruptie echt tot in het hart van de politie gedrongen was. Toen heb ik Justin de naam van mijn uitgever bezorgd, want ik vond dat hij de tijd moest nemen om hier een volledig boek over te schrijven. Daar stopte het tijdelijk voor mij. Shame on me, maar ik was met andere projecten bezig en dacht er niet meteen aan om Justins werk naar televisie te brengen. Tot George me opbelde.

George Pelecanos: HBO had mij gevraagd of ik van deze zaak een serie wilde maken. Dat zag ik wel zitten, maar enkel als ik mijn vaste partners David Simon en Nina Noble (producer die ook aan The Wire werkte, nvdr.) in het project mocht betrekken. Het voelde fout om een groot Baltimoreverhaal zonder hen te vertellen. Uiteindelijk hebben we zelfs Bill Zorzi en Ed Burns, die allebei ook aan The Wire meeschreven, erbij kunnen halen. Het leek haast voorbestemd om iedereen weer samen te brengen en een nieuwe reeks in Baltimore te schieten.

Ik wil trouwens wel zeggen dat de reeks er niet zó snel is gekomen. Dankzij de pandemie hadden we net extra veel tijd om ons in te lezen en onderzoek te voeren omtrent deze verhalen. We hadden de scripts al volledig afgewerkt toen we begonnen met filmen, iets wat normaal nooit het geval is.

We Own This City.

Hoe verander je een delicaat non-fictieboek in een entertainende reeks met meeslepende personages?

Simon: Niet gemakkelijk! Gelukkig wisten we dat ons script naar acteurs zou gaan – het waren niet louter woorden op een pagina. Dankzij hun werk werden het sowieso mensen van vlees en bloed, een gevarieerd ensemble van echte personages.

Vooral qua structuur hebben we Fentons werk moeten transformeren. Het boek is een journalistieke kroniek die schetst wat er gebeurd is en hoe het zo ver is kunnen komen, maar door die zakelijke vorm kon Fenton niet dieper ingaan op de achterliggende thematiek. Wij hebben er een tragedie van gemaakt. Je ziet de volledige reis van Wayne Jenkins, van zijn eerste dag op de job tot wie hij uiteindelijk is geworden. We tonen hoe hij beloond en gelauwerd werd voor de verkeerde zaken en hoe hij zo gaandeweg de juiste idealen vergat. En ook hoe hij op zijn beurt andere jonge agenten het verkeerde pad op stuurt. Op die manier wordt het echt een verhaal dat de gebeurtenissen probeert te verklaren vanuit menselijk perspectief. Dat is de kracht van film en televisie, als je het juist aanpakt.

Pelecanos: Onze series gaan niet over ‘goede’ en ‘slechte’ mensen. Zelfs iemand als Wayne Jenkins: we willen zulke personages niet als schurken afbeelden, maar uitzoeken hoe ze in elkaar zitten. Jenkins is complex. Overdag gedroeg hij zich soms ronduit heroïsch, om diezelfde avond een drugstore te overvallen en de buit op straat te verkopen. Hoe zijn die twee feiten te vereenzelvigen?

Daarnaast bestond het hele korps uit diverse karakters. Je had de brutale en nihilistische agenten, maar evengoed anderen die in hun misdaden meegesleurd werden. Sommigen van hen stalen wel omdat ze anders bang waren om het doelwit van pesterijen te worden, maar ze namen het geld niet mee naar huis omdat ze er niets mee te maken wilden hebben. Heel interessant om die dynamiek op een genuanceerde manier bloot te leggen.

Hoe was het om na The Wire terug te keren naar Baltimore?

Pelecanos: Een erg boeiende ervaring. David en ik hebben hier nu al twintig, dertig jaar gewerkt en we hebben heel goede banden met de locals. Bij dit project was dat extra belangrijk. Doordat de mensen hun huizen uit kwamen om een babbeltje te slaan hebben we hun ervaringen met ons verhaal in detail kunnen horen. Hun levens zijn echt gevormd door onze personages, sommigen van die mensen waren zelfs bestolen door Jenkins en zijn bende. Daarnaast vind ik Baltimore gewoon een heel fijne stad. Uiteraard zijn er veel problemen, maar de inwoners halen er toch een bepaalde trots uit.

Sommige agenten stalen wel omdat ze bang waren om anders het doelwit van pesterijen te worden, maar ze namen het geld niet mee naar huis omdat ze er niets mee te maken wilden hebben. George Pelecanos

Twintig jaar geleden veroorzaakten jullie een revolutie in de televisiewereld met The Wire. Hoe heeft het succes van die serie We Own This City gevormd?

Pelecanos: Eigenlijk was The Wire geen succes. Toch niet meteen. Onze kijkcijfers waren een ramp, David en ik moesten elk jaar vechten om het op televisie te houden. Pas achteraf besefte ik dat we iets speciaals gemaakt hadden. Ik denk ook niet dat we de eersten waren. Tom Fontana had Oz al de wereld in gestuurd, en The Sopranos begon een jaar voor The Wire. We waren deel van een beweging, geen eenmansleger.

Simon: Ik wachtte inderdaad elk jaar met een bang hart af of onze show geschrapt zou worden. Pas later, dankzij dvd’s en streaming, heeft een groter publiek The Wire ontdekt. Het had veel te maken met de tijdsgeest. Kabeltelevisie was nog heel afhankelijk van adverteerders, en die hielden het niveau laag zodat de kijker elke acht minuten hun reclames zou slikken. Zelfs de kwaliteitsseries van die tijd waren eerder een aaneenschakeling van kortverhalen. Je kon nog geen roman op televisie schrijven. Oz was inderdaad de eerste reeks die dat stramien doorbrak, en met The Wire hebben wij dat gevolgd om eindelijk complexere, doorlopende verhalen te brengen.

Pelecanos: Daarnaast was ook de filmwereld aan het veranderen. Alles begon meer en meer naar blockbusters en comicbookverfilmingen te evolueren. Wij bewonderen een heel ander soort film, films als Serpico (1973) en Prince of the City (1981), beide van Sidney Lumet. Als Lumet nog leefde, zou hij televisie maken, want zijn complexe verhalen zouden geen groen licht meer krijgen bij de filmstudio’s. Volwassen thema’s zijn naar het kleine scherm gemigreerd.

