Herinnert u zich ‘Frisco in den disco’ nog? Binnenkort wel, dankzij Manu Van Acker

In Internet.be wordt het verhaal achter bekende en minder bekende Belgische internetfenomen uit de doeken gedaan, als een soort Belpop voor het wereldwijde web.

Van KetnetKick tot Start to Run. Van Zaka tot Acid. En van de opkomst en teloorgang van Netlog tot Frisco in den disco, de West-Vlaamse dancesong die het van dubbelzinnig CM-kamplied tot virale MySpace-hit schopte. Internet.be, vanaf volgende week exclusief te zien op VRT Max, neemt een diepe duik in de vaak onbekende wateren van de Belgische internetgeschiedenis.

Netlog werd opgericht door twee Vlamingen en was tijdens haar hoogdagen het grootste socialemediaplatform van Europa. Dat is crazy.

De duikinstructeur van dienst: Manu Van Acker, die u het afgelopen jaar ongetwijfeld al eens hebt gezien of gehoord als presentator op MNM, manusje-van-alles in Iedereen beroemd, mollenjager in Café De Mol of kassamedewerker in Nonkels. Naast kersverse Bekende Vlaming blijkt hij ook een zelfverklaarde internetkid te zijn.

Manu Van Acker: Ik ben vierentwintig en ben al online sinds mijn vader me als kind leerde om sketches van Chris & Co op te zoeken op YouTube. Ik kan me geen wereld zonder internet voorstellen. Ik zeg het niet graag, maar ik vrees dat ik zelfs een tikje verslaafd ben. Het is ook zo leuk en makkelijk.

De ideale man voor Internet.be, dus.

Van Acker: Het was alleszins heel plezant. Voor alle duidelijkheid: ik ben gewoon de presentator. Ik sta in een studio voor een green key-scherm om alles aan elkaar te praten. De uitvoerige research is het werk van onze fantastische copywriters, die het hele internet hebben afgeschuimd. Dat is het voordeel van dit programma: het staat allemaal online. (lacht) Het resultaat zijn korte explainers op maat van jongeren. Educatieve filmpjes met een flitsende montage en snedige humor. Al hebben oudere kijkers er natuurlijk ook iets aan. Als je oma tijdens een familiefeest vraagt ‘wie diejeAverage dinges eigenlijk is’, kan onze aflevering over Average Rob een geweldige leerschool zijn.

Een soort Belpop voor het internet?

Van Acker: Voilà! Maar dan zonder de interviews en de artiesten. (lacht) Ik heb zelf ongelofelijk veel bijgeleerd. De grootste ontdekking was voor mij Eefje Depoortere, die onder het alias Sjokz gigantisch populaire e-sportwedstrijden van over de hele wereld presenteert. Ik had eerlijk gezegd nog nooit van haar gehoord, terwijl ze gewoon uit Brugge blijkt te komen. Gek toch? Stel je voor dat een Belg een internationaal televisieprogramma met miljoenen kijkers zou presenteren. Dan hadden we het allemaal geweten. Maar omdat het over games gaat, is ze voor de doorsnee Vlaming volstrekt onbekend.

Is Internet.be een poging om onze internetgeschiedenis wat serieuzer te nemen?

Van Acker: Toch een beetje, ja. Het is opvallend dat het internet zo’n grote rol speelt in ons leven, maar we er tegelijk zo weinig over weten. Neem nu Netlog: een sociale netwerksite opgericht door twee Vlamingen die tijdens haar hoogdagen het grootste socialemediaplatform van Europa was en concurreerde met Facebook. Dat is crazy. En toch kende ik die hele ontstaansgeschiedenis amper. Het is trouwens mijn favoriete aflevering geworden, omdat ik die periode heel actief heb meegemaakt. Ik heb véél uren gespendeerd op Netlog, waardoor ik de hele aflevering lang bij alles dacht: och, juist, amai! Memory unlocked. Ik denk dat Internet.be bij veel generatiegenoten een soortgelijk nostalgisch gevoel zal opwekken. En het zou extra fijn zijn mochten kijkers achteraf herinneringen aan hun jonge internetjaren ophalen met elkaar. ‘Amai, Frisco in den disco! Dikke fuiven op gehad!’ Of: ‘Hoe zag jouw Netlog-profiel eruit?’

Een dezer dagen neem je deel aan De slimste mens ter wereld. Vind je tussen al het presenteren en acteren door nog tijd om je voor te bereiden?

Van Acker: Zeker. Ik ben volop aan het blokken, want ik heb héél veel stress. Ik heb zelfs wereldkaarten op mijn toilet én in mijn badkamer gehangen, omdat ik weet dat aardrijkskunde mijn blinde vlek is. Nu, ik hoop natuurlijk dat ze veel vragen over het internet stellen. Dan moet het wel lukken. ‘Wat weet je over Netlog?’ Bam, het is gebeurd!

