Genomineerden voor de eerste editie van de nieuwe Vlaamse mediaprijzen de ‘Kastaars!’ bekendgemaakt

De genomineerden voor de nieuwe Vlaamse mediaprijzen, de Kastaars!, zijn maandag bekendgemaakt. Het grote publiek kan vanaf nu stemmen, de uitreiking volgt op 28 januari.

Mediabedrijven VRT, DPG Media en SBS en streamingplatform Streamz slaan de handen in elkaar voor de nieuwe mediaprijzen. De Kastaars! volgen de Vlaamse Televisie Sterren op, met dat verschil dat niet alleen televisieprogramma’s maar ook onder meer de beste podcasts, online videoreeksen en radioprogramma’s van 2022 worden bekroond.

In totaal zijn er elf categorieën. Voor acht daarvan is het het grote publiek dat een winnaar kiest uit tien genomineerden. Het gaat om beste televisieprogramma, radioprogramma, online videoreeks, podcast, mediapersoonlijkheid, fictiereeks, deelnemer en mediamoment.

De namen van de tachtig genomineerden zijn maandag bekendgemaakt. Onder meer Tom Waes, Danira Bouhkriss Terkessidis, James Cooke en Gert Verhulst maken kans op een Kastaar!, net als de makers van Thuis, Familie, De Kotmadam, The masked singer, De mol en Down the road. In de categorie voor het beste radioprogramma van 2022 zijn onder andere Generation M (MNM), Maarten en Dorothee (Qmusic), Sven & Anke (Joe) en De Tijdloze (Studio Brussel) genomineerd. Bij de online videoreeksen maakt Roomies (VRT MAX) kans op een beeldje, net als bijvoorbeeld 2DEZIT op Streamz en Behind the mask op VTM GO. Dat ‘mol’ Philippe De mol verliet middenin in de opnames wordt mogelijk het mediamoment van 2022, maar ook de ontmaskering van Conner Rousseau in The masked singer, de breuk van Viv en Lowie in Thuis of de Radio 1-sessie met de intussen overleden Arno maken kans op die prijs.

Alle genomineerden zijn naar voren geschoven door de mediabedrijven, maar via twee enquêtes die het afgelopen jaar plaatsvonden konden ook gewone Vlamingen programma’s, mediafiguren of spraakmakende momenten nomineren. Ook onafhankelijke makers zoals Alex Agnew en Andries Beckers met hun podcast Welcome to the AA of online fenomeen Average Rob maken daardoor kans op een beeldje.

Het publiek kan vanaf nu tot en met 19 januari stemmen via kastaars.be, waarna de beeldjes op 28 januari tijdens een show in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs worden uitgereikt. Die uitreiking zal op alle zenders live te zien zijn, net als online en op de radio.

Naast de publieksprijzen zijn er ook nog drie categorieën waarin een negenkoppige jury onder leiding van voorzitter Luc Appermont de winnaars kiest. Het gaat om de ‘Doorbraak van 2022’ een carrièreprijs en een juryprijs. Die laatste gaat naar een ‘uitzonderlijk prestatie of productie’.

De Kastaars worden zeker ook nog in 2024 en 2025 uitgereikt.