Fien Germijns en ‘Down the Road’ winnen hoofdprijzen van de ‘Kastaars!’

Radio- en televisiepresentatrice Fien Germijns en docu/realityreeks ‘Down the Road’ hebben op de ‘Kastaars!’ de prijs voor respectievelijk Mediapersoonlijkheid en Televisieprogramma van het Jaar gewonnen.

VRT graait zo de twee hoofdprijzen mee bij de tweede editie van de Vlaamse media-awards.

De ‘Kastaars!’ zijn sinds vorig jaar de opvolgers van de Vlaamse Televisie Sterren als de belangrijkste Vlaamse mediaprijzen. Dit jaar waren er zeven publiekscategorieën. Misschien wel de belangrijkste regel is dat een winnaar van een eerdere editie nooit meer in diezelfde categorie kan winnen, en er dus in elke categorie sowieso steeds een nieuwe winnaar is. Zo werd ‘Down the Road’ de opvolger van ‘De Mol’ (Play4) als Televisieprogramma van het Jaar, en loste ‘Sven & Anke’ van Joe ‘Maarten & Dorothee’ van Qmusic af.

‘Nerdland’ van Lieven Scheire werd bekroond als Podcast, Elisabeth Lucie Baeten (alias ‘Katrien van Politiek PR’) als Online Persoonlijkheid, en ‘Boris’ (Play4) als Nieuwkomer van het Jaar.

‘Godvergeten’

Fien Germijns mag zich dus Mediapersoonlijkheid van het Jaar noemen en ‘Knokke Off’ Fictiereeks van het Jaar.

Het publiek kon in de aanloop naar de uitzending van zaterdagavond online stemmen voor hun favorieten, en voor Televisieprogramma van het Jaar en Mediapersoonlijkheid van het Jaar kon dat zelfs nog tijdens de uitzending zelf.

Er werden ook drie prijzen uitgedeeld die door een jury werden bepaald. ‘Godvergeten’ won de Impactprijs, Aaron Blommaert is de Doorbraak van het Jaar en Koen Wauters kreeg de Carrièreprijs.