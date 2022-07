Emmy-winnende productiehuis Shelter, bekend van ‘Benidorm Bastards’ en ‘Wat als?’, trekt de stekker eruit

Televisiemakend koppel Tim Van Aelst en Sofie Peeters kondigen aan dat ze stoppen met Shelter, het productiehuis achter televisieprogramma’s als Benidorm Bastards, Wat Als?, Safety First, Studio Tarara en Billie vs Benjamin.

Shelter, een van de meest bekroonde productiehuizen van België, zag dertien jaar geleden het levenslicht met het verborgen camera-programma Benidorm Bastards. De ondeugende oudjes vielen instant in de smaak, zowel bij ons als in het buitenland. Het programma wist een Gouden Roos en een Emmy in de wacht te slepen. Ook met Wat Als? en Hoe zal ik het zeggen? konden ze de prijzen aaneen rijgen.

Genoeg van het zakelijke proces

De televisiemakers geven aan te willen stoppen op een hoogtepunt. Ze laten zeven programma’s en een film (Safety First: The Movie) na. ‘Het is een lang en gevoelig proces geweest’, vertelt Tim Van Aelst aan Het Nieuwsblad. ‘Het afgelopen jaar hebben we onszelf de vraag gesteld: willen we nog een bedrijf leiden? Het vuur uit de beginjaren is stilaan gedoofd. Wij hebben de zakelijke kant in handen genomen omdat we een eigen ruimte wilden creëren om mooie dingen in te doen. Maar wij zijn geen ondernemers pur sang . Wij zijn en blijven in de eerste plaats televisiemakers. En we hebben beseft dat we andere ­paden willen bewandelen.’

Safety First © BELGA

Billie vs Benjamin, een reeks over een linkse ‘trut’ en een rechtse ‘zak’ die elkaar diep in de ogen kijken, is het laatste wapenfeit van Shelter. Op het World Media Festival in Hamburg won het eerste seizoen van de reeks de titel van ‘Beste miniserie’. Op het International TV Series Festival in Berlijn won de reeks eerder al in de categorie ‘Beste serie’. Het tweede seizoen van het programma zal het laatste zijn wat we zien van Shelter.

Wat de toekomst brengt voor Tim Van Aelst en Sofie Peeters is nog niet volledig duidelijk. Aan De Morgen vertellen ze dat Peeters opnieuw gaat studeren, omdat ze meer met mensen wil werken in een coaching-functie. Van Aelst ‘sluit niks uit’ en staat nog open voor alles, klinkt het.