Eén, Canvas en VRT MAX pakken dit voorjaar uit met nieuwe fictie en vaste waarden

VRT-zenders Eén en Canvas en streamingplatform VRT MAX pakken dit voorjaar met een erg gevarieerd aanbod; van feelgood met The greatest dancer van Vlaanderen en groots opgezette fictie met Arcadia op Eén, over de docu Onze natuur op Canvas, tot exclusieve podcasts en fictie voor jongeren op VRT MAX. Dat heeft netmanager van Eén en Canvas Lotte Vermeir dinsdag aangekondigd op een persconferentie.

Vermeir blikt tevreden terug op het afgelopen jaar. Met een marktaandeel van 32,5 procent tussen 1 januari tot 7 december blijft Eén de grootste zender van Vlaanderen. ‘”‘Canvas (6,2 procent, red.) maakt al 25 jaar lang eigenzinnig zijn eigen keuzes maar wordt duidelijk nog steeds gevonden door de kijkers'”‘, aldus Vermeir. Op Eén waren de wedstrijden van het WK voetbal, Château Planckaert en Reizen Waes wereldsteden enkele van de toppers. Ook Thuis blijft een sterkhouder.

Eén blijft inzetten op de vaste waarden en sterktes, vertelt Vermeir. ‘”‘We brengen warme en authentieke verhalen; kwaliteitsvolle fictie en human interest; programma’s die de Vlamingen recht in het hart raken.'”‘

In het voorjaar is het recept opnieuw een mix tussen die vaste waarden enerzijds en frisse, ontspannende nieuwkomers anderzijds.

Zo keren de quizzen 1 jaar gratis – met Kamal Kharmach in de plaats van Thomas Vanderveken -, De dag van vandaag en de Campus Cup terug. Ook Château Planckaert, Dertigers en Het Hoge Noorden zijn opnieuw van de partij.

Eén brengt Met Arcadia later dit voorjaar visueel heel straffe fictie met onder meer Lynn Van Royen en Gene Bervoets. Het scifi-epos werd gefilmd in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland en zal uitgezonden worden op zondagavond.

Met The greatest dancer van Vlaanderen krijgt Niels Destadsbader eindelijk zijn grote show, al is het dan in de jury. De presentatoren zijn Siska Schoeters en Aster Nzeyimana. ‘”‘Niels presenteert dan wel niet, hij zit in de jury en speelt ook als coach ook een belangrijke rol'”‘, zegt Vermeir.

Ook warme, menselijke verhalen hebben hun plaats op Eén. In Dagen zonder broer vertelt Jeroen Meus in drie afleveringen over hoe hij omgaat met het verlies van zijn broer. Wim Lybaert vraagt zich dan weer af hoe het is om visser te zijn en ontdekt dat in Een jaar op zee. Ook Restaurant Misverstand met Dieter Coppens keert terug.

Canvas mikt komend voorjaar op ‘compromisloze topkwaliteit’ met verdiepende actua, docu’s uit binnen- en buitenland, eigenzinnige humor en cultuur.

Eigen producties zijn de straffe documentaires Laurent van België, van de makers van Filip van België, De lange weg naar de troon en Patrick Lefevere. Godfather van de koers. Joris Hessels keert terug met een nieuw seizoen van De Weekenden, waar hij mensen volgt in een speciaal jaar.

Speerpunten zijn de prestigeuze reeks Onze natuur, de tragikomische fictiereeks Zonder afspraak en een nieuw seizoen van De Ideale Wereld.

VRT MAX ten slotte versterkt zich in 2023 als de digitale kijk- en luisterbestemming van VRT, zegt Ruth Degraeve, manager van VRT MAX en digitale bestemmingen. ‘”‘Na de succesvolle lancering van VRT MAX (eind augustus, red) blijven we inzetten op de jongere doelgroepen met een divers en vernieuwend audio- en videoaanbod.'”‘

Naast tal van podcasts verschijnen op VRT MAX ook de fictiereeksen voor jongeren De Studio’s en Knokke off.