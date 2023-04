Dochterbedrijf Studio 100 mag spin-off van Stranger Things voor Netflix maken

Flying Bark Productions, een internationale animatiestudio van Studio 100, gaat de animatie spin-off van de serie ‘Stranger Things’ produceren.

Dat heeft entertainmentgroep Studio 100 vrijdag bevestigd. De animatiestudio ging eerder al aan de slag voor Disney+ en Marvel, maar werkt nu voor het eerst samen met streaminggigant Netflix.

‘Stranger Things’, een Amerikaanse sciencefiction-horrorserie die zich afspeelt in de jaren 1980, was voor het eerst te zien in 2016 en telt intussen vier seizoenen. De reeks werd bedacht door de broers Matt en Ross Duffer en kon al meerdere Emmy-nominaties in de wacht slepen. Terwijl er een vijfde seizoen in de maak is, volgt nu ook een animatiereeks. Flying Bark Productions is al van start gegaan met het produceren van de serie, maar hoe die er precies zal uitzien of wanneer die uitkomt, is nog niet bekend.

Studio 100 heeft sinds 2008 de Australische animatiestudio in handen. In 2020 opende het bedrijf een tweede studio in Los Angeles. Flying Bark Productions telt ruim 400 medewerkers en ontfermt zich over de animatieseries van Studio 100, zoals Maya De Bij, Wicky De Viking en Heidi. Maar ‘naast het werk voor onze eigen figuren werken we nu ook meer en meer in opdracht van grote internationale streamingplatformen’, vertelt Hans Bourlon, CEO van Studio 100.

‘De kwaliteit die we afleveren met onze eigen reeksen overtuigt heel wat internationale spelers om samen met ons series te produceren’, klinkt het. De animatiestudio mocht intussen reeksen maken voor Disney+, Marvel, Nickelodeon en LEGO. Eind vorig jaar stapte ook Paramount in zee met Flying Bark Productions voor een nieuwe film rond ‘Avatar’. Nu doet ook Netflix een beroep op de animatiestudio. Daar is moederbedrijf Studio 100 ‘bijzonder fier’ op, aldus Bourlon.

Over het kostenplaatje van de reeks kan Studio 100 niets kwijt. Wel laat het bedrijf weten dat Flying Bark Productions vorig jaar een omzet draaide van ruim 32 miljoen euro, die in de toekomst ‘zal stijgen’.