De nieuwe reeks ‘City on Fire’: Waar rook is, zijn mogelijk pyromanen aan het werk

Vier dingen die u moet weten over City on Fire, het nieuwe moordmysterie van Apple TV+ over undergroundpunkers, pyromanen, een stinkend rijke vastgoedfamilie en de geheimen die hen met elkaar verbinden.

Het is van de makers van The O.C. en Gossip Girl

Bent u ruwweg tussen de 35 en 25 jaar oud? Dan is de kans groot dat Josh Schwartz en Stephanie Savage u mee hebben opgevoed. Of opgefuckt, afhankelijk van hoe je het bekijkt. Het duo was namelijk verantwoordelijk voor The O.C. en Gossip Girl, twee van de meest iconische (en achteraf gezien ietwat bedenkelijke) tienerreeksen uit de nillies. Bovendien zaten ze vier jaar geleden achter de verfilming van John Greens young-adulthit Looking for Alaska. Kortom: Schwartz en Savage weten hoe ze tieners in beeld moeten brengen én hoe ze bestsellers moeten verfilmen.

Volgens Stephen King kwam het boek ‘dicht bij een great American novel’, volgens de New York Post was het ‘een overhypete, dampende stapel literaire mest’.

Twee dingen die goed van pas komen in City on Fire, hun eerste reeks voor Apple TV+ sinds hun eigen productiehuis Fake Empire in 2019 een deal met die streamingdienst sloot. De reeks speelt zich af in het New York van 2003. Technisch gezien zou je dus een jonge Blair Waldorf of Serena van der Woodsen kunnen zien passeren in de achtergrond. Alleen is die kans vrij klein. City on Fire is een héél andere reeks geworden.

Het heeft niets, maar dan ook niets te maken met The O.C. en Gossip Girl

Heel even lijkt de reeks dezelfde weg op te gaan als indiefilms à la (500) Days of Summer: een knullige, eeuwig piekerende nice guy loopt in een platenwinkel een mysterieuze manic pixie dream girl tegen het lijf en wordt op slag verliefd omdat ze naar indierock luistert, edgy zines maakt, weet hoe ze analoge foto’s moet ontwikkelen, gibberend door parken rent en hem dwingt om ook gibberend door parken te rennen. Maar dan wordt manic pixie dream girl Samantha (Chase Sui Wonders) neergeschoten in Central Park, moet nice guy Charlie (Wyatt Oleff) het moordmysterie zien op te lossen en raakt hij verwikkeld in een kluwen van undergroundpunkers, al dan niet idealistische pyromanen en een stinkend rijke vastgoedfamilie. Net iets lastiger dan vadertje en moedertje spelen in de Ikea. City on Fire blijkt al snel meer donker moordmysterie dan schattige romcom te zijn.

Het is een adaptatie van een ambitieuze bestseller

City on Fire is een verfilming van de gelijknamige debuutroman van Garth Risk Hallberg uit 2015. Zeggen dat die destijds de nodige buzz teweegbracht, is een understatement. Eerst was er de biedingsoorlog die leidde tot een contract van 2 miljoen dollar, volgens geruchten toen het hoogste bedrag ooit neergeteld voor het debuut van een onbekende schrijver. Vervolgens bleek het boek een mozaïekvertelling van meer dan negenhonderd pagina’s, inclusief ingebouwde zines, handgeschreven brieven, talloze personages en verhaallijnen over de liefde, vriendschap, rijk versus arm, anarchie, de muziekindustrie en om en bij de elfendertig andere thema’s. Volgens Stephen King kwam het resultaat ‘dicht bij een great American novel’, volgens de New York Post was het ‘een overhypete, dampende stapel literaire mest’ die verdronk in zijn eigen ambities. Om maar te zeggen: de reacties waren nogal verdeeld.

Misschien net daarom dat de versie van Schwartz en Savage geen exacte kopie van het bronmateriaal is. Terwijl de roman zich afspeelt tijdens de financiële crisis en in de punkscene van 1977, vindt de reeks plaats in 2003, met zijn postpunkrevival en collectief 9/11-trauma. (Niet toevallig is 2003 een jaar waarin er ook een stroompanne plaatsvond in New York, maar daar kunnen we spoilergewijs weinig over kwijt.)

U gaat de cast herkennen (of willen leren kennen)

Werd wél grotendeels overgepend van de roman: het nogal uitgesproken gezelschap van personages. Er is de flamboyante schilder met een heroïneverslaving. Er is de preppy papa die niet zo netjes blijkt als zijn Rolex doet uitschijnen. De boze stiefmoeder. De workaholic-flik met een wandelstok die een getormenteerd verleden doet vermoeden. De carrièrevrouw met de overspelige echtgenoot. De edgy rockgod die graag declameert dat hij het opneemt tegen de elite, maar meer wegheeft van een sekteleider.

Het is grotendeels te danken aan de cast dat de personages niet helemaal verloren gaan in hun clichés. Zo herkent u onder meer Jemima Kirke (Girls), Nico Tortorella (Younger), Ashley Zukerman (Succession) en John Cameron Mitchell (Hedwig and the Angry Inch). Maar vooral de twee hoofdrolspelers vallen op. Chase Sui Wonders liet zich eerder opmerken in de HBO-reeksen Generation en Betty en Halina Reijns horrorsatire Bodies Bodies Bodies en doet u meteen begrijpen waarom iedereen voor de charmes van Samantha valt. Wyatt Oleff kunt u ondanks zijn schamele twintig lentes dan weer kennen van de It-films, Guardians of the Galaxy en I Am Not Okay with This en haalt voor Charlie zijn beste kruising tussen Joseph Gordon-Levitt en Sherlock Holmes boven. Twee jonkies om in de gaten te houden, dus.