De mascottefabriek: het Droomfabriekbeertje en vier andere tv-mascottes

Volgend jaar keert De droomfabriek terug bij de VRT, en dus ook de snoezige knuffelbeertjes van dat legendarische programma.

Het Droomfabriekbeertje

Deze keer staat Gloria Monserez Bart Peeters bij om uw wildste dromen waar te maken, maar de gele briefkaarten en iconische knuffelbeertjes blijven behouden. Die laatste kregen de kandidaten destijds mee naar huis als souvenir, maar ze waren ook te koop, waardoor zowat elk Vlaams gezin er in de nineties eentje in huis had. Eind jaren negentig namen Johan Terryn, Tine Van den Brande en een uit driedimensionale software opgebouwde virtuele beer het format over en in 2002 knuppelden de Neveneffecten een gigantisch exemplaar dood in Man bijt hond. Blijkbaar heeft hij dat allemaal overleefd.

© National

Samson

Vlaanderens beroemdste pratende pluchen bearded collie. In de jaren negentig debuteerde hij samen met Gert Verhulst als presentatieduo op de VRT door programma’s aan te kondigen, lezersbrieven voor te lezen en ‘zenuwachtig’ uit te spreken als ‘zwaluwachtig’. Al snel groeide hij uit tot een kinderidool met een eigen volwaardig programma en werd hij de mascotte van Studio 100.

© National

Amedee

VTM’s antwoord op Samson, in de vorm van een harig vogelbekdier dat op stickers prijkte, met Doe de Amedee zijn eigen liedje kreeg en tijdens Tien om te zien de dijk van Blankenberge gifgroen kleurde. Letterlijk, zo bleek al snel. In 1992 bracht de VRT aan het licht dat de knuffel giftige stoffen bevatte en verdween Amedee uit de winkelrekken, en uiteindelijk ook van het scherm.

© National

Loeki de leeuw

Wie vroeger al eens wat Nederlandse televisie meepikte, is ongetwijfeld vertrouwd met Loeki. Het ietwat naïeve stop-motionleeuwtje vrolijkte van 1972 tot 2004 dagelijks de reclamespotjes van de Ster op, riep te pas en te onpas ‘asjemenou’ en werd ook in Vlaanderen een ster. Uiteindelijk werden de filmpjes te duur en verhuisde Loeki naar de Efteling, maar in 2021 maakte hij zijn comeback in de reclameblokken.

© National

Jefke

Een beertje met een groene pet, een voetbaltenue en een voetbal onder de arm dat in het vierde seizoen van F.C. De Kampioenen door Balthasar Boma en ‘Sylvia van het reclamebureau’ geïntroduceerd wordt als de officiële mascotte van de ploeg en nadien geregeld opnieuw opduikt. Ook in het echte leven: Jefke prijkt op de merchandise van de reeks en kreeg zelfs een eigen zandsculptuur in Middelkerke.