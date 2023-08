De boomer in Jan Van Looveren: ‘Bluetooth, hoe doe ik dat?’

In de nieuwe komische fictiereeks Boomer speelt Jan Van Looveren – de BV én de huisvader – een groteske versie van zichzelf.

Boomer is dan wel gebaseerd op de Canadese reeks Les beaux malaises van en met komiek Martin Matte, aan (Vlaamse) herkenbaarheid is er geen gebrek. Als zijn gelijknamige personage botst Jan Van Looveren al eens met echtgenote Julie (gespeeld door zijn eigen vrouw, actrice Els Béatse) en pubernest Roos (hun eigen dochter Pippa Van Looveren). Verder overschat hij zoals de meeste mannen zijn technische handigheid, vindt hij toevlucht tot het bier en zijn maten in de padelclub en twijfelt hij als vijftigplusser op meer dan één vlak aan zijn relevantie.

Op iedereen kleeft een houdbaarheidsdatum. Alleen in de politiek weigeren ze dat te geloven.

De Jan Van Looveren in Boomer is koppig, lichtgeraakt en ijdel. Daar viel uit humoristisch oogpunt wel wat mee te doen.

Jan Van Looveren: Inderdaad. Natuurlijk moet je veel neuzen in dezelfde richting krijgen: die van de scenaristen, het productiehuis, de regisseur, de VRT en mezelf. Aangezien Boomer op zaterdagavond op VRT 1 komt, moet iederéén ernaar kunnen kijken. Dan ging het tijdens het maken al eens over woordkeuze. Ik vind ‘tieten’ grappiger dan ‘borsten’, maar dat hebben we in overleg toch maar door dat laatste vervangen. De tijdsgeest is ook veranderd. Iets als M!LF(het humoristisch-seksistische programma dat Van Looveren in 2009 en 2010 samen met Philippe Geubels presenteerde, nvdr.) zouden we nu niet meer maken.

Heeft iemand je ooit al in je gezicht een boomer genoemd?

Van Looveren: Mijn dochter. Daarnet nog: ik zat achter mijn computer met mijn hoofdtelefoon waarvan het draadje stuk is, waardoor er maar uit één kant geluid komt. Mijn dochter pakt dat ding en wijst op het bluetooth-icoontje. Ik kijk verbaasd naar mijn computer en zeg: draadloos verbinden, oké, maar hoe doe ik dat dan? Het antwoord, met draaiende ogen: ‘Boomer, je moet je bluetooth wel eerst áánzetten.’ Ik kan het wel relativeren, hoor.

In de tweede aflevering hengel je naar acteerwerk bij je agente, gespeeld door Laurence Roothooft. Je krijgt te horen dat oude, witte, mannelijke, hetero acteurs slecht in de markt liggen.

Van Looveren: We moeten er niet flauw over doen: op tv en in reclame wil men vandaag wat ‘juister’ zijn. Alleen komt het op mij persoonlijk soms te overdacht, te politiek correct over. Dan zie ik een affiche waarop een witte man een zwarte man kust en denk ik: dat mag allemaal voor mij, maar ik ben soms de waarachtigheid ervan kwijt. Zelf ondervind ik dat mijn leeftijd een factor begint te worden. Maar kom, verandering is goed. Op iedereen kleeft een houdbaarheidsdatum, ook op presentatoren. Alleen in de politiek weigeren ze dat te geloven. (lacht)

Boomer is fictie maar flirt met de realiteit. Heb je als BV ooit zelf in de kleinhandel profijt proberen los te peuteren?

Van Looveren: (lacht) Ik heb de neiging om nee te zeggen, maar de eerlijkheid verbiedt me dat. Je naam net iets te hard benadrukken: natuurlijk doe je zoiets bewust. ‘Ik ben Jan Van Looveren en ik kom eens kijken voor een zetel.’ (lacht) Je voelt soms wel dat mensen je herkennen en dat je daar een voordeel uit zou kunnen halen. Maar zo bont als mijn personage – ‘ik kan u maken of kraken’ – heb ik het nooit gemaakt.

Ondanks je uitgebreide acteer- en presentatiepalmares blijf je het meest vereenzelvigd met de Joeri uit Trigger Happy.

Van Looveren: Onlangs was een journalist die mij nog nooit had gesproken verbaasd dat ik in het echt niet zo’n macho ben. Het maakt mij fier dat ik zo’n geloofwaardig personage heb neergezet.

Eerder dit jaar raakte door je deelname aan The Masked Singer algemeen bekend dat je in Bumba van Studio 100 diens sidekick Bumbalu hebt gespeeld.

Van Looveren: Op tv sprak ik alleen de stem in, maar toen ze iemand zochten voor de Sinterklaasshow in het Sportpaleis ben ik in dat pak gekropen. Dat heb ik jaren gedaan, tot in Ahoy toe. Soms deed ik ’s namiddags (met stemmetje) ‘Bumbalu! Hèhè!’ en ging ik ’s avond nog als de Joeri – A’ight?! – een acte de présence geven. Een grotere contradictie kon er niet zijn.

Misschien haalt Bumbalu nu de Joeri wel in qua renommée.

Van Looveren:(schatert) Awel, dat mag van mij! Als ik ergens thuis kom bij mensen met kleine kindjes – bij wie Bumba nog altijd heel populair is – ga ik wel eens achter de hoek staan en doe ik dat stemmetje. Dan zie je aan die oogjes wat ze denken: ‘da meen je nie, die is hier of wa?’ (lacht)

Boomer Vanaf vrijdag 18.08 op Streamz en vanaf zaterdag 02.09 op VRT 1 en VRT Max.