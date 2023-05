Commy is “De Mol”, Lancelot pakt de winst

De 27-jarige vastgoedmakelaar Lancelot De Deurwaerder heeft het elfde seizoen van Play4-programma “De Mol” gewonnen. Lancelot ontmaskerde de 32-jarige gynaecologe Comfort “Commy” Achuo als de verrader in de finale. Medefinalist Toos Vandervelde bleef met lege handen achter. Als winnaar neemt Lancelot de bijeengesprokkelde groepspot van ruim 27.000 euro mee naar huis.

Tijdens de achtste en laatste aflevering spijsden de drie finalisten ondanks de aanwezigheid van de mol de groepspot nog stevig, met proeven die hen naar een lokale Amerikaanse nieuwszender en het voormalig ecologisch experiment Biosphere 2 brachten. Met een uitgestreken gezicht verkondigde elk van de finalisten tijdens het afsluitende diner nog een laatste keer dat hij of zij zeker niet de mol was, maar na het eindspel met vragen over de identiteit en sabotages van de mol werd Commy dus ontmaskerd als de verrader in de groep.



Het elfde seizoen van “De Mol” zal onder meer in het geheugen blijven door de – zij het erg korte – deelname van ‘BV’ Matteo Simoni, en het oogverblindende, met cactussen gevulde decor van de woestijnen van Arizona. Opvallend waren ook de vele weigeringen van kandidaten om in te gaan op verleidelijke voorstellen zoals het verdienen van vrijstellingen of pasvragen. De slechte ervaring van Lieselot op dat vlak in de eerste aflevering, die ze haast volledig aan zich moest laten voorbijgaan door voor een vrijstelling te gaan, had daar volgens mol Commy wellicht toe geleid.



Volgende week doet “De Mol” tijdens een reünie met de hele kandidatengroep uit de doeken hoe Commy proeven saboteerde én toch de meeste medespelers in het ongewisse kon laten over haar dubbele rol.

Inschrijven voor het nieuwe seizoen van De Mol kan nog tot zondag 4 juni 2023.