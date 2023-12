Andre Braugher is maandag overleden, zo melden Amerikaanse media. De acteur bekend van de comedyreeks Brooklyn Nine-Nine werd 61.

Braugher speelde de stoïcijnse politiechef Raymond Holt. Brooklyn Nine-Nine liep van 2013 tot 2021 en is in België te zien op Netflix.

Voor zijn rol als speurder Frank Pembleton in Homicide: Life on Street won Braugher in 1998 een Emmy. Later won hij die televisieprijs nog een tweede keer voor zijn rol als crimineel in de reeks Thief uit 2006.