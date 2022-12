Bert Lauwers wordt nieuwe ombudsman VRT

Journalist Bert Lauwers wordt vanaf 1 januari de nieuwsombudsman bij VRT NWS. Hij volgt in die functie Tim Pauwels op, die eind augustus na bijna zes jaar afscheid nam als ombudsman. Dat meldt de openbare omroep vrijdag.

Bert Lauwers was eerder als VRT-journalist actief als verslaggever binnenland voor het televisiejournaal en als radioverslaggever voor sociaal-economische en Europese thema’s. Hij heeft ook een tijdlang het radionieuws gepresenteerd. De voorbije jaren werkte hij al deeltijds bij het nieuwsombudsteam van de openbare omroep.

Als nieuwsombudsman zal hij voortaan klachten van nieuwsconsumenten beoordelen en beantwoorden. Mensen kunnen de nieuwsombudsman bereiken via de website VRT NWS en via sociaalnetwerksites. In de toekomst komt er ook een mogelijkheid om feedback te delen op de regionale pagina’s van VRT NWS.

‘Een nieuwsombudsman is de bemiddelaar tussen de redactie en de mediagebruiker. De voorbije jaren heb ik ruimschoots kennis gemaakt met het nieuwsombudswerk. Ik blijf benieuwd naar relevante en zinvolle input van de kijker, de luisteraar en de lezer’, zo wordt Bert Lauwers geciteerd in een persbericht van de VRT. ‘Ik besef dat dit geen makkelijke taak is, maar ik ben blij met het vertrouwen dat ik krijg.’