Actrice en memequeen Rachel Sennott is een van de weinige goede dingen aan ‘The Idol’

Leeftijd 27 Locatie Verenigde Staten Instagram en TikTok @treaclychild Twitter @Rachel_Sennott In het kort Actrice. Meme-queen. Bekend van The Idol en Twitter.

Er valt niet bijster veel goeds te zeggen over The Idol, de nieuwe HBO-reeks van The Weeknd en Sam ‘Euphoria’ Levinson. Maar laat één ding duidelijk zijn: Rachel Sennott is uitstekend gecast als Leia, de ietwat ongemakkelijke assistent van popster Jocelyn. Mogelijk is The Idol uw eerste kennismaking met Sennott, maar ze is al langer de favoriete actrice van het internet. In haar studententijd schuimde ze open mics af als comedian, daarna verwierf ze een onlinecultstatus dankzij onverbloemde tweets, scherpe oneliners en chaotische filmpjes. (Check zeker haar virale video over Los Angeles. Had evengoed de trailer van The Idol kunnen zijn.)

In 2020 volgde de grote doorbraak als Joodse sugarbaby in de bejubelde indiefilm Shiva Baby. Vorig jaar viel ze op als messy gen Z’er in de horrorkomedie Bodies Bodies Bodies. (En bracht ze een T-shirt uit met het opschrift ‘I’m exhausted from carrying around my big heaving tits all day’.) Intussen is het uitkijken naar een Belgische releasedatum voor Bottoms, een soort eigentijdse Superbad over twee lesbische scholieren die een fight club oprichten om cheerleaders te versieren, met Sennott als hoofdrolspeler en coscenarist. En verder staat er een Italiaans drama met Willem Dafoe (Finalmente l’alba) en een thriller met Nicole Kidman (Holland, Michigan) op de planning. Collider noemt haar ‘de komische actrice van het moment’. Valt weinig tegen in te brengen.

Een willekeurige quote ‘Mijn ouders waren aanvankelijk nogal sceptisch over mijn Twittercarrière. “Waarom tweet je over gevingerd worden in een auto? We dachten dat je theater ging maken!” Intussen snappen ze dat dit mijn manier is om mijn comedy naar buiten te brengen.’