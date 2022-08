Acteur Arnold Willems overleden

Acteur Arnold Willems is maandag overleden. De man was bij het grote publiek vooral bekend van zijn rol als Georges in Wittekerke maar raakte eerder bekend door tal van rollen in tv-reeksen zoals De Kat, Merlina, Langs de Kade of Het Pleintje. Hij werd 90 jaar.

De familie van Arnold Willems maakte het nieuws van zijn overlijden bekend aan Het Laatste Nieuws en VTM. Een doodsoorzaak werd niet meegedeeld.

Arnold Willems, geboren op 24 maart 1932 in Antwerpen, studeerde aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel en begon als regisseur-omroeper bij de toenmalige BRT. Van 1967 tot 1978 was hij als acteur verbonden aan het dramatisch gezelschap van de BRT. In die periode raakte hij bekend met een rol in De Kat en later in Langs de Kade, maar de meeste mensen herinneren zich hem als Georges Coppens uit de VTM-serie Wittekerke, een rol die hij 15 seizoenen (1993-2008) vertolkte.

“De hype rond ‘Wittekerke’ was ongezien”, blikte Willems eerder dit jaar bij HLN terug op zijn iconische rol. “Het verschil tussen fictie en realiteit was zodanig vervaagd dat ik in de periode dat mijn personage een drankprobleem had, in de supermarkt werd aangeklampt als ik alcohol in mijn kar laadde: ‘Allez, doe dat nu toch niet!'”

Als 80-er was hij nog te zien in ‘Oud België’, de rol waar hij naar eigen zeggen de mooiste herinneringen aan overhield. Daarna ging hij nog samen met Jaak Van Assche en Tuur De Weert op theatertournee met ‘Helden’.