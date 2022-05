Paul Baeten is schrijver van romans en tv-reeksen – recent nog Twee zomers op Eén. Elke week bijt hij zich hier vast in maatschappij en popcultuur.

Eind mei 2019 waren er onder andere federale verkiezingen. Driehonderd dagen later was er een minderheidsregering, de regering-Wilmès. Nog eens 200 dagen later, dus 500 sinds de verkiezingen, was er dan de regering-De Croo, aka ‘Vivaldi’, waarschijnlijk omdat ze ook maar vier seizoenen zou duren. Want intussen lees je links en rechts al dat het misschien tijd is om dat slechte regeerakkoord opzij te schuiven en naar vervroegde verkiezingen te gaan. Wat niet gaat gebeuren, maar dat het bijna zo ver moet komen, is al erg genoeg.

Belgen kiezen een regering voor vijf jaar, niet voor vijf minuten.

En het zijn natuurlijk ‘speciale tijden’: een gezondheidscrisis en een oorlog die een turbo zet op een al aangekondigde economische crisis.

Gaan we elke crisis uitbesteden aan een schaduwkabinet van nerds die het in de media komen uitleggen?

Bij covid hadden we al snel een soort comité van specialisten dat eigenlijk de regels uitzette. GEMS, GEMS 2, BEMS, MAGS, POTS, BAMS. Feit was: eerst kwam een van de intussen bekende virologen naar een tv-studio en daar werd dan het probleem besproken. Een dag of twee later mochten we dan officieel met drie man samen naar de wc of geen masker dragen na zonsondergang.

Ik woon de helft van mijn leven in een land dat al vaker gered werd door een technocraat, namelijk Mario Draghi. Soms is het echt serieus. En dan heb je natuurlijk de politici niet nodig. Het gebrek aan staatslui met zowel intellectueel vermogen, visie, leiderschap als empathie is echt stuitend. Gelukkig dat er nog net genoeg mensen rondlopen die, wanneer het eropaan komt, de lijnen laten uitzetten door specialisten in de plaats van zuiver politiek (dus in het eigenbelang) te redeneren. Natuurlijk is het ook een slimme strategie: de onpopulaire beslissingen kunnen afgeschoven worden op ‘de experten’, iets waar weinig mensen problemen mee hebben als hun leven op het spel staat.

Maar.

Nu heeft De Croo een raad van acht mensen samengesteld om ons met raad door de economische crisis te leiden.

Als de media polls organiseren die met evenveel aplomb worden gepresenteerd als echte verkiezingen, dan wordt het toch allemaal wat raar.

De vraag wordt dus: gaan we voor elke crisis het probleem uitbesteden aan een schaduwkabinet van nerds die ook nog eens in de media komen uitleggen hoe het zit? En ook: hebben we dan nog verkiezingen nodig? Het is elke keer zo’n gedoe. Kost een bak. En dan elke keer twee jaar wachten tot dezelfde tien mensen de jobs nog eens verdeeld hebben om over een klein variabel deel van het budget te beslissen. Pffff.

In een systeem dat werkt, zitten al die experten op de kabinetten (sorry, FOD’s) waar ze hun expertise kunnen inzetten. In een systeem dat werkt zijn er geen zeven ministers van Volksgezondheid, waardoor er trouwens meer ministers zijn dan dat er huisartsen zijn zonder patiëntenstop.

Maar het systeem kan ook niet worden: specialisten die ongeveer 90 procent uitmaken van de gasten in onze nieuws- en duidingsprogramma’s. Experten zijn niet onze verkozenen, Bart Schols is niet de Kamervoorzitter, een tv-studio is niet het parlement. Als diezelfde media dan ook nog eens polls organiseren die met evenveel aplomb worden gepresenteerd als echte verkiezingen, dan wordt het toch allemaal wat raar. Team van experten naar laten kijken?