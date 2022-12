Zangeres Margriet Eshuijs (70) overleden

De Nederlandse popzangeres Margriet Eshuijs is overleden. Dat heeft haar partner bekendgemaakt aan het Nederlandse persagentschap ANP. Eshuijs was al enige tijd ernstig ziek. Ze werd 70 jaar oud.

De zangcarrière van Eshuijs begon in 1972 met de oprichting van de popgroep Lucifer. In 1974 brak de formatie door met het nummer ‘House for Sale’. De band hield ermee op in 1979, maar Margriet Eshuijs bleef optreden, met de Margriet Eshuijs Band. Ze won muziekprijzen met de lp ‘On The Move Again’ en scoorde nog hits met ‘Right on Time’ en ‘Black Pearl’.

Vanaf 1986 legde Eshuijs zich toe op solo-optredens, al maakte ze ook nog deel uit van de band The Dream. Ze gaf ook les op een conservatorium.