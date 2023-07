Zanger Tony Bennett overleden

De bekende Amerikaanse zanger Tony Bennett is overleden. Dat melden verschillende VS-media vrijdag. De crooner, onder meer bekend van het nummer “I Left My Heart in San Francisco” overleed in zijn thuisstad New York. De doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Bennett leed al enkele jaren aan de ziekte van Alzheimer. Hij werd 96 jaar.

In 2021 maakte Susan, de vrouw van Bennett, bekend dat de zanger leed aan de ziekte van Alzheimer. Dat wist hij toen al vijf jaar, maar Bennett bleef optreden.

Tony Bennett werd op 3 augustus 1926 geboren als Anthony Dominick Benedetto in de New Yorkse wijk Queens. Zijn grote doorbraak kwam toen de bekende komiek Bob Hope hem in 1949 hoorde zingen, Tony uitnodigde om in zijn show te verschijnen, maar wel adviseerde zijn naam te veranderen. In de jaren 50 kende Tony Bennett vele hitsuccessen waaronder ‘Cold, Cold Heart’ en ‘I left my heart in San Francisco’.

Tony Bennett behoorde samen met Dean Martin en Frank Sinatra tot de boegbeelden van het gouden tijdperk van de crooners. Sinatra noemde Bennett ooit “de beste zanger in het vak”. Bennett introduceerde tal van klassiekers die later vaak gecoverd werden zoals ‘The Good Life’, ‘The Best is Yet to Come’ en ‘The Shadow of Your Smile’. Bennett wordt gezien als een van de grootmeesters van het ‘Great American Songbook’, zeg maar het canon van Amerikaanse jazz- en populaire klassiekers.

Na de gouden successen in de jaren ’50 en ’60 ging het in de jaren ’70 en ’80 wat minder door contractuele, financiële en persoonlijke problemen. In de jaren ’90 maakte Bennett een comeback en begonnen zijn albums ook opnieuw Grammy Awards te winnen. Bennett verzamelde in totaal 20 Grammy’s en is de enige artiest die in acht opeenvolgende decennia nieuwe albums heeft uitgebracht.

In 1993 wist Bennett een hele nieuwe jonge doelgroep aan te boren door tijdens de MTV Awards op te treden met de Red Hot Chili Peppers. Door de jaren heeft Bennett met zeer uiteenlopende artiesten gewerkt, onder wie Count Basie, Nat Adderley, The London Philharmonic Orchestra, B.B. King, k.d. Lang, Elvis Costello, Diana Krall en Frank Sinatra.

Zijn laatste grote samenwerking was met Lady Gaga, met wie hij in 2014 het album ‘Cheeck to Cheeck’ opnam en met wie hij nadien ook op tournee ging. Lady Gaga werkte ook mee aan zijn allerlaatste album ‘Love for Sale’, dat in 2021, een week na Bennetts 95ste verjaardag, uitkwam.

Bennett, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, heeft opgetreden voor elf Amerikaanse presidenten en verkocht wereldwijd meer dan 50 miljoen albums. Over twee weken zou hij 97 geworden zijn. Bennett laat een vrouw, twee zonen, twee dochters en negen kleinkinderen na.