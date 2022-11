De Amerikaanse zanger Aaron Carter is overleden. Dat heeft zijn manager bevestigd. Carter, de jongere broer van Backstreet Boy Nick Carter, werd 34 jaar.

Volgens de Amerikaanse showbizznieuwssite TMZ.com werd Aaron Carter zaterdag dood aangetroffen in zijn huis in Lancaster, in de Amerikaanse staat Californië.

Carter boekte in de late jaren negentig en begin jaren 2000 succes als popzanger. Hij bracht vier albums uit. Toen zijn debuutalbum verscheen in 1997, was hij nog maar 9 jaar oud.