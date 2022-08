Youth Orchestra Flanders treedt op met topvioliste Sylvia Huang

Het Youth Orchestra Flanders (YOF), het grootste jeugdorkest van België, staat dit weekend op het podium met de Belgische topvioliste Sylvia Huang. Huang, die in 2019 de publieksprijs won van de Koningin Elisabethwedstrijd, treedt in Antwerpen en Gent op met 85 jonge muzikanten tussen 16 en 25 jaar oud.

Al vanaf het begin van de zomervakantie hebben de jonge muzikanten hard geoefend om de moeilijke partituren onder de knie te krijgen. Eerst op hun eentje thuis, daarna allemaal samen tijdens een intensief muziekkamp. In totaal repeteerden de jongeren elk meer dan honderd uur.

Op het programma staat een combinatie van werken van de Duitse componist Max Bruch en de Fransen Louis Hector Berlioz en Claude Debussy. De internationaal geroemde violiste Sylvia Huang zal als meter van het project samen met de muzikanten op de planken zal staan.

Het is niet de eerste keer dat het YOF samenspeelt met bekende solisten. Eerder stond het jeugdorkest al op de planken met violist Lorenzo Gatto, celliste Camille Thomas en pianist Liebrecht Vanbeckevoort.

Het Youth Orchestra Flanders en Huang treden zaterdagavond op in de Singel in Antwerpen en zondagavond in de Bijloke in Gent, als afsluiter van het zomerfestival Bijloke Wonderland. Meer info op youthorchestraflanders.be/nl/project/august-2022.