XINK maakt comeback en staat op 23 februari in de AB

De band blijkt effectief nooit stuk te gaan. Enkel het uitroepteken is verdwenen.

De vriendschapsband van X!nk is zo’n nummer dat een hele generatie kind. De allereerste Belgische inzending voor Junior Eurovisie staat nog steeds op het trommelvlies gebrand van iedereen die twintig jaar geleden jong was. ‘De band gaat nooit stuk’ was iedereens leuze.

Dat was in 2003. Na het Eurovisie-avontuur gingen Jonas, Niels, Thomas en Philip nog enkele jaren door met X!nk, om er in 2009 de brui aan te geven. De achterliggende reden was dat ze elk hun eigen projecten wilden nastreven.

Nu komt het viertal echter weer bij elkaar, onder de naam XINK. Dezelfde band, maar niet helemaal. Het uitroepteken verdwijnt, en de rest van de naam wordt in hoofdletters geschreven. Iets volwassener. Al belooft de band wel hun vertrouwde geluid te brengen, alsof ze nooit weg zijn geweest.

Nieuwe muziek is er nog niet om die stelling te bewijzen, maar wie XINK live aan het werk wil zien krijgt daar op 23 februari alvast de kans voor in de AB. Tickets zijn hier te koop vanaf maandag 24 oktober om 10u.