Wordt Beyoncé de artiest met de meeste Grammy’s ooit?

Zondag worden de 65ste Grammy Awards, de belangrijkste prijzen uit de muziekindustrie, uitgereikt in de Crypto.com Arena in het Amerikaanse Los Angeles. Beyoncé is genomineerd voor negen Grammy’s, voornamelijk voor muziek van haar album ‘RENAISSANCE’. Ze heeft nu evenveel Grammy-nominaties verzameld als haar echtgenoot Jay-Z, goed voor een duizelingwekkend record van 88 nominaties. Als ze zondagavond vier nominaties weet te verzilveren, wordt ze de artiest met de meeste Grammy’s ooit.

In de categorieën plaat (“record”) van het jaar, album van het jaar en lied van het jaar neemt Beyoncé het op tegen Adele. In 2017 stonden ze al eens tegenover elkaar. Adele won toen de Grammy voor beste album met ’25’, maar stamelde op het podium dat ze zelf vond dat Beyoncé de bekroning verdiende voor ‘Lemonade’. “Ik kan deze award onmogelijk accepteren. Ik ben vereerd en dankbaar. Mijn kunst, mijn leven is Beyoncé en dit album ‘Lemonade’ was zo monumentaal”, zei Adele toen in tranen. “Alle artiesten hier, wij houden verdomme van je, je bent ons licht.”

Dit jaar verzamelde Beyoncé nog nominaties in de overkoepelende velden dance/elektronische muziek en R&B. Ook met ‘Be Alive’, het lied uit de film ‘King Richard’, een biopic over de vader van tennissterren Venus en Serena Williams, kan ze in de prijzen vallen. Net als Quincy Jones heeft Beyoncé al 28 Grammy’s gewonnen. Zij moeten enkel nog de Hongaarse orkestdirigent Georg Solti laten voorgaan, die al 31 nominaties verzilverde.

Met de Grammy’s bekroont de Recording Academy de, haars inziens, beste muziek die tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022 uitgebracht werd. De voornaamste categorieën zijn plaat (“record”) van het jaar, album van het jaar, lied van het jaar en beste nieuwe artiest. De Grammy voor plaat van het jaar kan naar een single of één nummer van een album gaan, de Grammy voor album van het jaar is voorbehouden voor volledige albums.

Beide prijzen lauweren de plaat of het album in zijn geheel en zijn een pluim op de hoed van de artiest, de “featured” artiest, de producer en de mensen achter de knoppen in de opnamestudio. De Grammy voor lied van het jaar bekroont dan weer de liedschrijvers. Daarnaast worden nog 87 awards in 26 velden uitgereikt. Ook voor Kendrick Lamar ziet het er hoopvol uit. Hij bracht zijn vijfde studioalbum ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ uit en werd achtmaal genomineerd. Adele en Brandi Carlile volgen met elk zeven nominaties.