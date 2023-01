Waarom Tobias Jesso Jr. het geheime wapen van (onder andere) Adele is

Op de Grammy’s wordt zondag voor het eerst ook de songwriter van het jaar onderscheiden. De kans is groot dat die trofee naar Tobias Jesso Jr. gaat. Wat hem zal verplichten om toch nog eens zelf voor het voetlicht te treden.

Boyfriends van Harry Styles, Can I Get It en To Be Loved van Adele, Careless van FKA Twigs, Dotted Lines van King Princess… Het zijn slechts enkele songs waar Tobias Jesso Jr. aan meeschreef en die hem de nominatie opleverden van de Recording Academy of the United States. En zeggen dat hij eerder zijn muzikale aspiraties voorgoed had opgeborgen. Twee keer.

Voor sommige mensen is in de schijnwerpers staan een droom, maar het was gewoon mijn droom niet.’ Tobias Jesso Jr.

2012. Tobias Jesso Jr. is in Los Angeles, waar hij enkele jaren voordien vanuit Vancouver heen verkast is, dromend van een carrière als muzikant en liedjesschrijver. Niet alleen loopt dat voor geen meter, Jesso wordt ook keihard gedumpt door zijn vriendin én met de fiets overhoop gereden door een Cadillac. Een dag later, enkele littekens rijker, volgt van het thuisfront het nieuws dat zijn moeder kanker heeft. Met de staart tussen de benen en een verlopen visum keert hij terug naar Canada. ‘Ik wilde in de studio songs schrijven voor popartiesten’, vertelt hij daar later over aan Pitchfork. Maar toen volgde dus de wake-upcall: ‘Ik ben de gast die koffie zet voor zulke mensen, niet meer of minder.’

‘I don’t know if I can make it, and I don’t know if I should / I think I’ll say goodbye to Hollywood’, klinkt het in Hollywood, een van de songs waarmee Jesso thuis aan de piano zijn geblutste ziel tracht te balsemen. Met niets meer te verliezen stuurt hij enkele demo’s naar JR White van Girls, een van zijn favoriete bands. Die werpt hem vanuit San Francisco een reddingsboei toe, en geholpen door Patrick Carney van The Black Keys en producer Ariel Rechtshaid blikken ze het album Goon (2015) in. De critici sparen hun lof niet. Hij wordt vergeleken met Randy Newman, Harry Nilsson en Paul McCartney. Een mooie toekomst wenkt, maar Tobias Jesso Jr. wil eigenlijk helemaal niet in de schijnwerpers staan. Interviews geven en fotosessies zijn een marteling. Gebukt onder faalangst, stress en podiumvrees drinkt hij zichzelf de moed in om op te treden. Aan de vooravond van een tournee door Japan en Australië trekt hij er uiteindelijk de stekker uit. ‘Voor sommige mensen is zoiets een droom, maar het was gewoon mijn droom niet’, vertelde hij recent aan Rolling Stone. Terug naar af, deel twee.

En dan is er Adele.

De Britse superster is fan van de klassieke, seventies getinte pianoballads op Goon, en heeft via haar management een ontmoeting geregeld met de boomlange Canadees. Het resulteert in zijn eerste professionele schrijverssessie, en meteen met zijn grote idool. Na drie dagen staat When We Were Young op papier, een klassieke soulballad die begin 2016 uitgroeit tot een wereldwijde hit. ‘Hij is mijn nieuwe geheime wapen’, zegt Adele in The Guardian. ‘Zij is de reddende engel die me in LA hield’, klinkt het bij Jesso. ‘Zonder Adele zou ik arbeider geworden zijn. Dat is simpelweg een feit.’

In de plaats daarvan wordt hij een handlanger voor artiesten op zoek naar een melodieus vehikel waarin ze hun hart kunnen uitstorten. Zoals Hunger, een song van Florence and the Machine over de strijd met anorexia die Florence Welch in haar tienerjaren doormaakte. ‘Hij creëerde een safe space voor ons, om onze gevoelens in uit te drukken’, aldus Haim, waarmee hij in 2018 Hallelujah pent, een song over het zusterschap. ‘Tobias is een juweeltje’, zegt FKA Twigs, voor wie hij meeschrijft aan drie songs op haar album Caprisongs (2022). ‘Hij luistert, hij is beschikbaar, hij doet het voor de juiste redenen.’ In GQ vergelijkt Jesso zijn samenwerkingen met andere artiesten, wat hij ‘de intieme magie’ noemt, met therapie. ‘Je gaat gewoon op zoek naar de goudklompjes, ook al vinden ze die uiteindelijk zelf.’ Soms voegt hij flarden toe, zoals het geval is bij Boyfriends van Harry Styles. Soms is hij het voornaamste klankbord, zoals voor Adele, met wie hij de torch ballad To Be Loved schrijft, een van de uitschieters op haar vorig jaar verschenen 30.

Recent zat Tobias Jesso Jr. in de studio met Dua Lipa en met Miley Cyrus, veilig achter de schermen, waar hij het liefst vertoeft. Dankzij de Grammy’s staat hij nu even opnieuw zelf in de schijnwerpers, maar een comeback op het voorplan zit er voorlopig niet in. ‘Ik heb veel vrienden die me heel graag een nieuw album zouden zien maken’, laat hij daarover noteren in GQ. ‘Maar ze willen me ook graag gelukkig zien. En ik denk dat ze wel weten dat die twee dingen niet samen kunnen bestaan.’

65th Annual Grammy Awards Zondagnacht 05.02, vanaf 1u.