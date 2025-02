Waarom Generatie Z als een blok voor Gracie Abrams viel

Gracie Abrams lapt de harten van gen Z op met openhartige sad girl-pop. En dat heeft ze heus niet alleen aan haar papa te danken. Alles wat u moet weten over de 25-jarige popster die straks in een uitverkochte Vorst Nationaal staat.

Haar papa heet J.J.

Als dochter van Star Wars-regisseur J.J. Abrams en producer Katie McGrath was Gracie Abrams voorbestemd voor de spotlights. Toch was stadions vullen niet haar grote droom: al van kinds af aan worstelt Abrams met plankenkoorts. Dat ze op haar achtste liedjes begon te maken, was dankzij haar juf die haar verplichtte om elke dag in haar dagboek te schrijven. De dag dat ze haar dagboek kwijtraakte, was de dag dat ze haar eerste nummer schreef. Ze rende naar de garage en begon op drums te slaan, terwijl ze zong over hoe verloren ze zich voelde. Je kunt het vergelijken met ‘zo hard rennen dat je moet kotsen’, zei ze in Dazed.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ze vergelijkt schrijven wel vaker met kotsen

Abrams zal nooit ontkennen dat haar afkomst privileges met zich meebracht. ‘Dankzij mijn ouders wist ik dat ik ook als volwassene verhalen kon schrijven’, zei ze in Glamour. Die openhartige dagboekstijl uit haar kindertijd wordt haar handelsmerk. In That’s So True, de hit waarmee ze in de Billboard Hot 100 belandde, bekent ze dat ze jaloers is op het lief van haar ex. I Love You, I’m Sorry bevat dan weer de meest aanstekelijke break-up bridge sinds Taylor Swifts Cruel Summer. In Interview Magazine noemt ze haar schrijfproces het ‘kots-equivalent van iets op papier zetten’. ‘Ik heb veel gevoelens. Schrijven is mijn uitlaatklep, maar ik heb het niet echt onder controle.’



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Taylor Swift is haar mentor

Abrams nam haar ep This Is What It Feels Like op met Aaron Dessner in dezelfde studio waar hij Folklore met Taylor Swift heeft opgenomen. Ze speelde Swifts voorprogramma tijdens de Eras Tour. En op haar laatste plaat The Secret of Us staat Us, een duet met TayTay dat genomineerd werd voor een Grammy. Al van in het begin is de rijkste popster van het moment een hoorbare inspiratie en dichte collega van Abrams. ‘Taylor kan ervoor zorgen dat een zaal intiem aanvoelt, zelfs als er honderdduizend mensen zijn’, zei ze aan Elle. ‘Dat is wat ik wil.’



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ze wil dat u in therapie gaat

De dramatische uithalen in haar ballades doen een getormenteerde schrijver vermoeden, maar Abrams voelt zich naar eigen zeggen best goed. Ze is een grote voorstander van natuurwandelingen én therapie. ‘Ik geloof dat iedereen in therapie zou moeten gaan’, zei ze recent aan Cosmopolitan. ‘Het heeft mij geholpen, zeker als het om gezonde relaties gaat.’ Al behoedt haar dat niet voor hartzeer: in januari zou haar veelbesproken relatie met Paul Mescal gesneuveld zijn. Komen songs van.