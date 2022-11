Voormalig Bob Marley-toetsenist Tyrone Downie overleden

Toetsenist Tyrone Downie, vooral bekend van de groep Bob Marley & The Wailers, is op 66-jarige leeftijd overleden. De artiest was al langere tijd ziek en stierf zaterdag in de ambulance onderweg naar het ziekenhuis, meldt de krant Jamaica Observer.

Downie voegde zich medio jaren zeventig bij Bob Marley & The Wailers, die van 1963 tot en met de dood van Marley in 1981 actief was. Zijn debuut maakte de pianist op het album Rastaman Vibration. Ook speelde hij met onder meer de band Black Uhuru en artiesten als Beenie Man en Peter Tosh.

Hij woonde een paar jaar in Frankrijk, maar keerde vijf jaar geleden terug naar Jamaica. Daar hield hij zich bezig met muziekproductie.